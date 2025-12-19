En vivo
EE.UU sanciona a varios familiares de la esposa de Nicolás Maduro, acusados de corrupción

EE.UU sanciona a varios familiares de la esposa de Nicolás Maduro, acusados de corrupción

La medida, anunciada a través de la OFAC, apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

