Chamanismo
Chamanes dicen que Maduro abandonará el poder en Venezuela en 2026
Chamanes y otros líderes espirituales se reunieron en Lima para realizar un ritual de predicciones para el próximo año.
Capturan a chamán de Cocorná que en sus rituales abusaba de una madre y su hija
Los hechos ocurrieron en el municipio de Cocorná, pero el hombre fue capturado en el municipio de San Francisco, en el Oriente de Antioquia.
Pelé mejorará y la guerra en Ucrania terminará: las sorprendentes predicciones de chamanes para 2023
Con imágenes de Pelé, Lula da Silva y el presidente de Ucrania, chamanes peruanos revelaron sus predicciones para 2023.
Princesa de Noruega renunció a sus funciones reales para ser chamán junto a su novio
Pese a las críticas que recibe su pareja por sus "métodos de curación", la mujer ve esto como una opción como una "vida más tranquila".
Orlando Gaitán, el falso profeta del yagé que terminó condenado por abuso de menores
La periodista Mariana Palau detalló en Mañanas BLU la investigación que hizo sobre el hombre condenado a 29 años de cárcel por abusar de cuatro menores de edad.
Hombre se hacía pasar por ‘chamán’ para abusar sexualmente de menores
El supuesto brujo les daba bebidas que contenía sustancias como marihuana, alcohol y tabaco.
Yagé, el poder de los chamanes; hombres que susurran a los dioses
¿Qué tal si vivimos en un mundo de espíritus que nos hablan y nos miran, pero estamos sordos y ciegos? Desde hace pocos siglos la nueva verdad es la ciencia, gracias a la que hoy en día el hombre domina la Tierra sin entender el alma del planeta.