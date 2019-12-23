En vivo
Chamanismo

  
    
    Venezuela

    Chamanes dicen que Maduro abandonará el poder en Venezuela en 2026

    Chamanes y otros líderes espirituales se reunieron en Lima para realizar un ritual de predicciones para el próximo año.

  
    
    Antioquia

    Capturan a chamán de Cocorná que en sus rituales abusaba de una madre y su hija

    Los hechos ocurrieron en el municipio de Cocorná, pero el hombre fue capturado en el municipio de San Francisco, en el Oriente de Antioquia.

  
    
    
    Mundo

    Pelé mejorará y la guerra en Ucrania terminará: las sorprendentes predicciones de chamanes para 2023

    Con imágenes de Pelé, Lula da Silva y el presidente de Ucrania, chamanes peruanos revelaron sus predicciones para 2023.

  
    
    
    Mundo

    Princesa de Noruega renunció a sus funciones reales para ser chamán junto a su novio

    Pese a las críticas que recibe su pareja por sus "métodos de curación", la mujer ve esto como una opción como una "vida más tranquila".

  
    
    Judicial

    Orlando Gaitán, el falso profeta del yagé que terminó condenado por abuso de menores

    La periodista Mariana Palau detalló en Mañanas BLU la investigación que hizo sobre el hombre condenado a 29 años de cárcel por abusar de cuatro menores de edad.

  
    
    Caribe

    Hombre se hacía pasar por ‘chamán’ para abusar sexualmente de menores

    El supuesto brujo les daba bebidas que contenía sustancias como marihuana, alcohol y tabaco.

  
    Sociedad

    Yagé, el poder de los chamanes; hombres que susurran a los dioses

    ¿Qué tal si vivimos en un mundo de espíritus que nos hablan y nos miran, pero estamos sordos y ciegos? Desde hace pocos siglos la nueva verdad es la ciencia, gracias a la que hoy en día el hombre domina la Tierra sin entender el alma del planeta.

