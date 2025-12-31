Video captó momento en que pitbull atacó a bebé de un año en el centro de Nueva York

Un bebé de un año resultó gravemente herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull en plena vía pública de Manhattan, Nueva York. El hecho se registró en el sector de Union Square, frente a una sucursal bancaria, cuando el menor se encontraba junto a sus padres.

De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, el animal mordió una de las piernas del niño y se negó a soltarlo durante varios segundos, generando momentos de pánico entre los transeúntes. En las grabaciones se escuchan los gritos desesperados de la madre mientras varias personas intentaban intervenir para liberar al menor.

La reacción de ciudadanos que se encontraban en el lugar fue clave para evitar un desenlace fatal. Algunos intentaron separar al perro por la fuerza, hasta que un motociclista logró que el animal soltara al niño. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Bellevue, donde recibió atención médica especializada y múltiples puntos de sutura. Las autoridades confirmaron que su estado de salud es estable.

Este es el video



🇺🇸 | En Nueva York, un bebé fue atacado por un pitbull que lo mordió en la pierna. Transeúntes tuvieron que intervenir para salvar al pequeño.https://t.co/lRGWvzejaM — Informa Cosmos (@InformaCosmos) December 26, 2025

Pese a la gravedad del ataque, el dueño del perro no fue detenido ni enfrenta cargos penales. La Policía de Nueva York indicó que, según la normativa vigente, el caso fue clasificado como un incidente de carácter civil, ya que el animal no tenía antecedentes de agresiones previas. Testigos señalaron que el propietario abandonó la escena tras lo ocurrido.

La familia del menor anunció que iniciará acciones legales y buscará que el perro sea retirado definitivamente, argumentando que representa un riesgo para la seguridad pública.

Otro hecho similar ocurrió en Tullahoma, Tennessee, donde un hombre de 50 años y su nieta de tres meses de nacida murieron tras ser atacados por siete perros de raza pitbull dentro de una vivienda el pasado miércoles 3 de diciembre.