Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Impresionante ataque de un perro pitbull a bebé de un año: quedó en video

El menor presentó heridas de profundidad en una de sus extremidades; mientras tanto, la familia del menor pide a las autoridades vías legales para que el animal sea retirado y, posiblemente, sacrificado.

El menor presentó heridas en una de sus extremidades tras el ataque.
Foto: captura tomada de redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

