Impresionante ataque de un perro pitbull a bebé de un año: quedó en video

Un perro de raza pitbull atacó el pasado domingo, 21 de diciembre, a un niño de un año de edad en una concurrida calle de Manhattan, al nordeste de Estados Unidos, dejando al menor con heridas profundas en una pierna, según lo informado por el diario The New York Post.

Perro de raza pitbull, referencia. Foto: generada por Image Fx

El incidente ocurrió alrededor de las 11:10 a.m. (hora local) frente a un banco de la ciudad, donde el animal se aferró con fuerza a la pierna del bebé mientras su madre y transeúntes intentaban separarlo.

Las imágenes del ataque muestran a varios ciudadanos tratando de liberar al niño del perro, propinando múltiples patadas e, incluso, un agarre físico directo al animal para intentar forzarlo a soltar al menor. Finalmente, el niño fue liberado y atendido por los servicios de emergencia locales.



VIDEO: Perro de raza pitbull ataca a bebé de un año

El menor fue trasladado al servicio de emergencias del hospital al hospital NYC Health, donde recibió tratamiento por múltiples laceraciones y una herida profunda que, según lo indicado por los medios locales, requirió de varios puntos de sutura.

¿Qué pasará con el pitbull que atacó al bebé de un año?

Aunque el menor está estable y fuera de peligro, según la policía de Manthattan, él y su familia se encuentran bastante afectados por lo sucedido.



De acuerdo con The New York Post, las autoridades decidieron no presentar cargos criminales contra el dueño del perro, quien permaneció en el lugar después del ataque y continuó su camino posterior al ataque.

Perro de raza pitbull, referencia. Foto: generada por Image Fx

La familia del niño, por su parte, expresó su intención de explorar vías legales para que el animal sea retirado y posiblemente sacrificado, en medio de un debate que ha reavivado las preocupaciones sobre la tenencia responsable de perros de razas potencialmente peligrosas en espacios públicos.