Pitbull atacó a menor de 4 años frente a su abuela mientras estaba en un parque jugando

Según lo revelado por última Hora AMP, Juana Sastre, abuela de la menor de 4 años, denunció que un perro no que tenía bozal, correa, y estaba suelto al aire libre, atacó a su nieta, por eso pide acciones concretas de las autoridades.

La mujer contó que el Pitbull "la cogió por detrás con las patas delanteras, la tiró y no la soltaba". Los hechos se registraron el pasado viernes 17 de octubre de 2025 en Palma, España, cuando la menor jugaba con su abuela en un parque público tras salir de su colegio.

"Pedía socorro, pero no podía hacer nada hasta que llegó la dueña del perro. Para entonces, ya le había mordido la cara", recordó la abuela de la menor, señalando que vivieron momentos de pánico.

A raíz de este ataque, la menor sufrió una herida inciso-contusa en la mejilla y diferentes hematomas en la cara. Por su parte, según e medio local, la dueña del perro dijo que "él solo quería jugar", y que es "un cachorro de solo seis meses".



Además, según la denuncia de la adulta mayor, aunque le pidió en repetidas ocasiones el carné de vacunas a la dueña del perro, de raza pitbull terrier, ella se negó.

"Le pedí que me enseñara la documentación y me dijo que todo estaba en orden, pero no me dejó verla. Le dije que si no lo hacía llamaría a la policía y me respondió: haz lo que quieras", dijo Sastre.

Además, Juana expresó su indignación porque según ella: "Me insistió tres veces en que dejara sola a la niña, que estaba en pánico y no dejaba de llorar, para que pudiéramos hablar tranquilamente. ¿Cómo se le ocurre pedirme eso?".

Tras este hecho, la mujer llamó emergencias, quienes trasladaron a un hospital a su nieta, que permanece recibiendo atención medica. "Mi nieta está marcada física y emocionalmente por esto. Nadie más debería pasar por una situación así", concluyó en su denuncia.