Pitbull atacó a mujer de 35 años en el rostro mientras hacía una visita: "Extrema gravedad"

Una mujer de 35 años se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado luego de sufrir un brutal ataque por parte de un perro de raza pitbull.

Los hechos se registraron en Goya la noche del pasado viernes, mientras la víctima se encontraba de visita en una casa. La magnitud de las lesiones obligó a un traslado de urgencia; actualmente, lucha por su recuperación en una unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades señalaron que, al llegar a la vivienda, encontraron a la mujer tendida en el suelo, con múltiples heridas y gran cantidad de sangre en su rostro. El ataque del animal se concentró principalmente en la cara de la víctima, provocándole lesiones catalogadas como de “extrema gravedad”, hasta el punto de desfigurarla.

Debido a que requería atención quirúrgica especializada de alta complejidad, la mujer fue trasladada al Hospital Escuela General San Martín, en Corrientes capital. Una vez allí, ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos.



Mientras avanzan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque, la Comisaría Distrito Segunda de Goya, bajo las directrices del fiscal en turno, anunció acciones legales contra la dueña de la mascota.

Cabe resaltar que un caso similar se registró a inicios de septiembre de 2025, cuando una mujer, identificada como Janelle Scott iba en bicicleta junto a su novio. Los animales, considerados de raza potencialmente peligrosa, se abalanzaron de manera repentina sobre la pareja, tumbaron a Scott de su bicicleta y le causaron heridas de extrema gravedad, desencadenando una fuerte crisis de salud.

La magnitud de las lesiones obligó al equipo médico a someterla a múltiples cirugías, que finalmente derivaron en la amputación de sus dos brazos y sus dos piernas.