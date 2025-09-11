Mujer atacó a un pitbull para salvar la vida de su pequeña mascota: quedó en video

Un impactante caso ha conmocionado a la comunidad de Orlando, Florida, luego de conocerse un brutal ataque ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando Shirley Pasamanick, una mujer de 70 años, salvó la vida de su mascota.

La mujer, que pesa tan solo 41 kilos, se encontraba en el parqueadero de un supermercado con su perro, Sparky, un terrier de 14 años, cuando un pitbull sin correa ni bozal se abalanzó violentamente sobre su mascota, mordiéndolo en el cuello y arrastrándolo.

Las cámaras de seguridad del centro comercial capturaron el terrible momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras la brutal agresión, Pasamanick no dudó en intervenir, intentando separar a los animales inicialmente con su bastón. Al ver que esto no era suficiente para detener el ataque, la mujer recurrió a una medida desesperada, que ha generado gran sorpresa; mordió al pitbull en la nuca para obligarlo a soltar a Sparky.

"Hice lo que pude", dijo Pasamanick en medios locales y también expresó su frustración por no poder abrir la mandíbula del animal. El ataque terminó cuando el dueño del pitbull intervino, llevándose a su perro, según la mujer, sin ofrecer ayuda ni disculpas.

Como producto de este ataque, Shirley terminó con moretones y terriblemente afectada emocionalmente. Incluso afirmó que "nadie intentó ayudar".

Sparky sobrevivió al ataque con graves lesiones, y su dueña expresó un inmenso alivio por haberlo salvado, reiterando que no podía perder a su "bebé". Tras el incidente, el Servicio de Animales del Condado de Orange inició una investigación a los dueños del pitbull.

La mujer difundió las imágenes del ataque en redes sociales, con el fin de visibilizar el caso y exigir a las autoridades acciones urgentes de intervención.

Por eso, instituciones de defensa animal han recordado que los perros de razas especiales deben permanecer con un bozal, contar con las vacunas pertinentes y tener un cuidado especial.

Este es el video