América goleó 4-2 al Once Caldas y respira en el campeonato colombiano

Con un paso arrollador inició el América de Cali, que aprovechó la desconcentración del Once Caldas, y rápidamente se puso en ventaja con anotación de Martínez Borja al minuto 5.



El conjunto blanco no despertó pese a sufrir el gol del rival de manera temprana y, por el contrario, deambuló por el terreno de juego. Así las cosas, el primer tiempo terminó 4-0 a favor de los locales (Martínez Borja al 5’ y 43’, Santiago Silva al 28’ y 44’).



En la segunda etapa el juego cambió en su desarrollo. El Once Caldas por fin reaccionó y generó varias oportunidades de gol. Fue así como logró dos descuentos por intermedio de Sergio Esteban Romero (55’) y Michael Ortega (67’).



Sin embargo, al equipo visitante no le alcanzó y el América volvió al triunfo, en un juego ante los blancos que no se disputaba desde el año 2011.



La próxima jornada América visitará al Cortuluá, mientras que Once Caldas jugará como local ante Alianza Petrolera.