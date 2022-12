Amor para siempre: argentino puso Juanfer a su hijo en honor al gol de Quintero a Boca

Desde Mendoza, Argentina, habló con Blog Deportivo Jonathan Tobares, el hombre que en medio de su amor infinito por River Plate y el colombiano Juan Fernando Quintero decidió llamar a su hijo Juanfer.

Tobares, hincha furibundo del equipo de la banda cruzada, cantó como nadie el gol del colombiano Juan Fernando Quintero a Boca Juniors en la final de la Libertadores hace un año en el Bernabéu. El eco de su cántico llegó hasta el vientre de su prometida y decidió ponerle a su hijo así: simplemente Juanfer.

“Quintero como jugador es excelente y como persona hay que destacarlo porque se portó muy bien durante la mañana de hoy”, manifestó el hombre, quien este viernes se reunió con el volante colombiano en la concentración de River.

“Quintero me dio un abrazo y alzó al bebé. Me agradeció y me dijo que esto lo ponía muy contento. El bebé se reía cuando él le hablaba y se ponía cariñoso. Quintero me regaló las boletas para poder ver el partido de la final. Es algo fantástico lo que hizo el colombiano”, dijo, ligeramente emocionado, Jonathan.

Contó que sin saber el sexo de su bebé, su primogénito, él le decía a Josefina, su pareja, hincha de Boca, que le iba a poner Juanfer, algo que ella no creyó en comienzo, pero que con el paso del tiempo se dio cuenta que todo iba en serio.

“Llegó Navidad y le decía Juanfer e hice un brindis por Juanfer. Todo era Juanfer. Cuando me enteré que era varón salté en una pata”, relató el hombre de 28 años, quien es técnico electricista.

“Cuando Quintero metió el zurdazo dije: ‘tiene que ser Juanfer’. Fui y lo registré cuando nació. Se llama Juanfer Tobares, mi bebé”, destacó este hombre, hincha ferviente, además, de la selección argentina.

Asimismo, manifestó que consideró ponerle a su hijo Juanfer Lionel, como homenaje al colombiano y a Messi, pero “iba a quedar muy cargado”, por lo que, finalmente, decidió ponerle solamente Juanfer.

