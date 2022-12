Andrea Pirlo anuncia que se retirará del fútbol profesional en diciembre

Andrea Pirlo se retira del fútbol profesional. Así lo dio a conocer en entrevista con el diario La Gazzetta dello Sport este fin de semana, al precisar que colgará los botines al finalizar su contrato con el New York City FC.

Publicidad

“Te das cuenta de que ha llegado el momento. Cada día tienes problemas físicos, no puedes entrenar como lo hacías porque siempre tienes algo. A mi edad (38), eso es suficiente. No es que puedas seguir hasta los 50, así que haré otra cosa”, reveló el campeón del mundo con Italia en 2006 y quien lo ganó todo vistiendo la camiseta del AC Milan entre 2003 y 2011.

Sobre su futuro inmediato, indico que todavía no decide a qué se va a dedicar: “Volveré a Italia en diciembre. ¿Ayudante de Conte? Se dicen muchas cosas. Tengo ideas, pero denme tiempo para decidir”.

Publicidad

Pirlo no descartó una posible incursión como director técnico, pero afirmó: “Que hayas sido un buen jugador no significa que puedas hacerlo. Tienes que estar preparado y tener una prueba de campo. Tiene que encenderse la chispa y eso todavía no ha pasado”.

Publicidad

“Después de 25 años en el fútbol estaré en casa con mi familia. Para mantenerme en forma voy a jugar al golf y al tenis”, finalizó.