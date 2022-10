Ante Millonarios hubo conexión entre hinchada y técnico: Jersson González

El entrenador del América de Cali, Jersson González, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su desempeño en el cuadro escarlata tras obtener 4 de los últimos 6 puntos, una victoria contra el Unión Magdalena y un empate ante Millonarios.



“Estoy muy contento y muy feliz por este nuevo reto, tengo los pies sobre la Tierra. Estoy muy tranquilo porque eso es lo más importante. Los directivos me apoyaron al 100 % y este domingo hubo la conexión entre el técnico y la hinchada, era algo que no se veía hace mucho”, dijo.



Por otro lado, González también se refirió a las palabras del ‘Pibe’ Valderrama, quien lo calificó como un buen técnico para cualquier equipo colombiano.



“El América está bien, Jersson González está mostrando que tiene capacidad para dirigir cualquier equipo. Cero a cero el clásico”, dijo Valderrama.



“Somos un país en el que somos resultadistas. Dependiendo de cómo me valla seguiría o no en el equipo (…) Lo más importante es que ellos (directivos) siempre están dándome ese voto de confianza y que ahorita me lo darán con muchos más partidos”, aseguró González.

