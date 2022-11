Aporto velocidad y goles: José Izquierdo ante reto de Selección Colombia

El extremo izquierdo colombiano del Brighton, José Heriberto Izquierdo, mencionó a su llegada a Bogotá (lugar en donde se despedirá la Selección Colombia de sus seguidores) cuáles son las virtudes que él le aporta a combinado tricolor de cara al Mundial de Rusia.

“Aporto velocidad por la banda izquierda. Todos saben que me gusta hacer goles, siempre preocupado por aportar velocidad al equipo y creo que en la liga que estoy jugando (Premiere League) he aprendido a defender, he mejorado demasiado y es lo que le doy a la Selección Colombia”, mencionó.

Asimismo, aseguró que su llamado a la selección es una gran oportunidad para mostrar su fútbol.

“Siempre fue un indicador para poder dar el paso y es lo que se quería. Tengo la oportunidad de jugar y demostrar la habilidad, es una gran oportunidad y la recompensa a lo que se hizo este semestre”, señaló.

