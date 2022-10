Árbitro denunció acoso sexual por parte de Imer Machado y Óscar Julián Ruíz

Este martes, Harold Perilla, exárbitro FIFA, dio a conocer una grave denuncia en contra de Imer Machado y Óscar Julián Ruiz, en la que aseguró que ambos lo acosaron laboral y sexualmente en años pasados. Además, otros dos jueces colombianos también hablaron sobre aparentes abusos.

En entrevista con la W Radio, Perilla aseguró que Ruiz le hizo numerosas insinuaciones y le pidió en varias oportunidades que mantuviera relaciones sexuales con él.

“Desde 2007 hasta que me retiré me acosó, se acercaba siempre, me pedía que tuviera relaciones con él, me decía que si yo quería llegar lejos en el arbitraje ya tenía el camino, ya sabía qué tenía que hacer. No dejaba ningún momento para poder molestarme, para poder intentar tener contacto físico, para decirme cosas morbosas. En una pretemporada intentó tomarme los testículos y la cola, no lo permití y eso me generó un problema grande con él”, aseguró Perilla en la W.

El árbitro, que pitó la última vez en abril del 2018 en Colombia, hizo la denuncia oficial ante la Fiscalía General de la Nación.

Además, Harold Perilla manifestó públicamente el matoneo que aparentemente sufrió por parte del juez colombiano e integrante de la comisión técnica arbitral, Imer Machado, y quien, según informó, tiene una denuncia penal ante las autoridades por años de acoso laboral.

“Machado me hizo bullying, me ponía apodos, me tocaba la cola, me tocaba los testículos. Trataba de desprestigiar mi trabajo porque éramos competencia. Hoy lo tengo denunciado penalmente. De Imer tengo miles de experiencia de ese tipo y tengo varios testigos”, dijo Perilla.

Carlos Chávez, exasesor de la Dimayor y juez de fútbol profesional, aseguró que también sufrió acoso laboral por parte de Óscar Julián Ruiz.

"En un partido con Centauros, en un pasillo, él se me acerca y me dice “este paga impuesto hoy en la noche”, yo me volteé y le dije ‘conmigo no jodás’", aseguró Chávez.