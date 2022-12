Arbitro Gianluca Rocchi 'expulsó' a Cuadrado por rociarle espuma en su despedida

El pasado sábado, el árbitro Gianluca Rocchi se retiró en el partido Juventus 1-3 Roma y los jugadores de ambos equipos le hicieron un emotivo homenaje.

En ese homenaje, llamó la atención que tuvo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien, en medio de la celebración, le regó espuma a Rocchi.

El árbitro, sin dudarlo, se dirigió al colombiano y le mostró la tarjeta roja, mientras que los demás jugadores lo aplaudían y se reían del gesto.

Poco habitual ver cómo despiden así a un árbitro el día de su retirada. Sucedió con Rochi al finalizar el partido entre la Juve y la Roma. pic.twitter.com/2exrFwZFlH — Jorge (@jperyim) August 3, 2020

Al final, todo se trató de una broma de Rocchi, quien pitó partidos de Champions, Europa League, Juegos Olímpicos, la final de la Supercopa de Europa 2017 entre Real Madrid y Manchester United y tres partidos del último Mundial Rusia 2018.

"Les agradezco a Juve y Roma que me hicieron vivir de una manera hermosa e inolvidable un momento que pensé que era triste. Sobre todo, el homenaje de los jugadores, que son nuestros primeros grandes jueces. Este fue el mejor final que podría haber imaginado. Dejar el campo es algo que me enferma, porque el campo es la vida. Pero creo que me voy a retirar en el momento adecuado", dijo el ahora exárbitro tras el homenaje.

