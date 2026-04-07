Arrancan los cuartos de Champions League: los duelos que definen las 'semis'

La Champions League vuelve al ruedo con la ronda de cuartos de final, que tendrá cuatro duelos decisivos y abren la puerta a las semifinales del torneo europeo. Ocho equipos se enfrentan para definir a los cuatro candidatos al título más prestigioso del continente.

El calendario reducido obliga a los equipos a no tambalear y apostar todo por tomar la delantera en el duelo de ida para acercarse a las semifinales del torneo.



Real Madrid vs. Bayern Múnich: el duelo más esperado

El primer choque de la jornada y el que más expectativas genera es el de Real Madrid contra Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. El equipo español, máximo ganador del torneo, llega con la intención de reivindicar una temporada irregular en LaLiga, mientras apuesta todo a la Champions.

Mientras tanto, los alemanes vienen con confianza tras comandar la Bundesliga, aunque buscan poner fin a la racha de nueve duelos sin vencer a los ‘merengues’. La presencia de figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane y Luis Díaz enciende las expectativas de los aficionados.

Real Madrid vs. Bayern Múnich // Foto: AFP

Sporting vs. Arsenal: la prueba de los ingleses

En Lisboa, el Arsenal visita al Sporting en un ambiente complicado. Los ingleses pasaron de soñar con alzarse con varios torneos a ver cómo todo se les escapaba de las manos, lo que genera dudas sobre el estado emocional del equipo.

Por su parte, los portugueses son fuertes en casa y han logrado vencer en todos sus partidos como locales durante esta temporada, lo que los convierte en un rival incómodo.



Barcelona vs. Atlético de Madrid: una lucha por el cupo español

El cruce entre viejos conocidos, Barcelona y Atlético de Madrid, es un nuevo capítulo en su rivalidad. Ambos llegan con el deseo de imponerse, sumado a las tensiones que se viven en los duelos de LaLiga.

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El Barcelona busca imponer su juego en casa con figuras jóvenes que atraviesan un buen momento, mientras que el Atlético apuesta por su solidez táctica y experiencia en partidos de alta exigencia.



PSG vs. Liverpool

El Parque de los Príncipes será el escenario para vivir uno de los duelos más esperados: PSG vs. Liverpool. Este enfrentamiento, poco a poco, se ha ido convirtiendo en un clásico reciente. El cuadro francés, vigente campeón del torneo, tiene un buen presente en su liga, mientras que los ingleses buscan recuperar el protagonismo en la competencia europea.

