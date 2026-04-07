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Blu Radio  / Deportes  / Arrancan los cuartos de Champions League: los duelos que definen las 'semis'

Arrancan los cuartos de Champions League: los duelos que definen las 'semis'

La Champions League entra en cuartos de final con duelos clave entre gigantes europeos que buscan dar el primer golpe rumbo a semifinales.

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