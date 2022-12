Aún tengo mucho para darle a Colombia: Óscar Figueroa

El medallista olímpico colombiano en pesas Óscar Figueroa, confesó que pese a quitarse sus zapatos luego de conseguir la presea dorada anunciando su retiro, pudo pensar con cabeza fría sobre esta decisión y cree que aún hay “Figueroa para rato”.



“Significa mi retiro pero lo estoy pensando porque hay mucho Figueroa para rato, habrá un descanso activo para poder terminar mi carrera y seguir con mi maestría en administración pública, Colombia necesita dirigentes con conocimiento de causa”, dijo el medallista olímpico.



El pesista aseguró que en ocasiones recibió comentarios negativos que buscaban acabar con su carrera y frustrar su participación en las justas olímpicas, sin embargo, dijo que fue mucho más fuerte y demostró que la experiencia adquirida durante 22 años de carrera dio los mejores resultados en Río 2016.



“Siempre hay muchos detractores y personas que quieren hacer daño, no estoy viejo, simplemente tengo más experiencia, he logrado una maestría deportiva (…) La última cirugía fue en febrero y tuve una excelente capacitación, 7 meses y lograr una medalla olímpica es una hazaña tanto en mi carrera como para la medicina”, agregó.



Figueroa confesó que el último año fue difícil y que incluso pensó en el retiro.



“Fue un año muy difícil, casi me retiro de la selección antes del campeonato del mundo, no me retiré para no dejar sola a la selección ni al entrenador, decidimos hacer la cirugía y emprender un nuevo camino, una gran recuperación para lograr estos resultados”, señaló el medallista.



Esperamos que Óscar nos habrá las puertas



La presidenta de Federación de Pesas de Colombia, Ana Edurne Camacho, resaltó lo hecho por Figueroa y aseguró que queda demostrado que Colombia es una potencia mundial en esta disciplina.



“China trajo 10 atletas y nosotros vinimos con 9, Colombia y Kazajistán tenemos 9, hemos sido declarados los ‘chinos’ de américa, Colombia es la potencia y con lo que hizo Óscar hemos demostrado que somos potencia en el mundo”, dijo Camacho.



Sobre el futuro del medallista, la directiva indicó que seguramente esto “le va a significar algunos contratos, algunas posibilidades con la empresa privada que es lo que uno busca finalmente, las pesas no son un espectáculo, nadie nos patrocina, y esto nos hace visibles, esperemos que Óscar nos abra las puertas para que más atletas quieran practicar este deporte”.

