Benatia aceptó que tocó “ligeramente” a Lucas Vázquez en polémico penal

El autor del polémico penalti en los cuartos de final de Champions League entre Real Madrid y Juventus, Mehdi Benatia, habló sobre el momento en que pitaron la falta.

Benatia aceptó que tocó “ligeramente” a Lucas Vásquez, aunque sostiene que, para él, el penal no debió pitarse en ese minuto, pues aseguró que el partido ya estaba en instancias finales y próximo a prórroga.



"Honestamente toco ligeramente a Lucas en la espalda y puedo tocarle con el muslo", explicó el defensa en beIN Sports.



A pesar de señalar el ligero toque, aseguró que, para él, la falta no se debió pitar.

