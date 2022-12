‘Bolillo’ Gómez se enfrasca en una pelea con la prensa panameña

El DT de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez, acusó este domingo a periodistas deportivos de ese país de "malinformar" y de poner en riesgo el ambiente del equipo de cara a la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia-2018.



Todo comenzó cuando un periodista local cuestionó a "Bolillo" Gómez por el desempeño de la selección panameña en la Copa Centroamericana tras la victoria 2-1 sobre Nicaragua, equipo al que el reportero calificó de "accesible".



"Ah, no. Empezamos mal", respondió el técnico, quien en un primer momento se negó a contestar más preguntas.



"Yo no quiero hacer más el programa de ustedes, yo no les voy a dar la plata (dinero) mía a ustedes, es cierto, malinforman, entonces es mejor hablar poquito", dijo posteriormente el seleccionador panameño.



Según Gómez, DT de Panamá desde 2014, los periodistas que siguen a la selección canalera "no investigan" y cuando hacen un análisis de un partido "es totalmente distinto a lo que nosotros (el cuerpo técnico) pensamos", dijo.



"Tantos años llevamos en el fútbol para que un periodista que no juega a fútbol, que no es futbolista (diga) el técnico se equivovo", dijo el timonel panameño, según el cual "hay periodistas que parecieran infalibles" e "invictos". "La noticia buena es destrozar", afirmó.



Esta no es la primera vez que el técnico colombiano tiene roces con la prensa local cuando recibe criticas por su desempeño como seleccionador de Panamá.



Ya en alguna ocasión se negó a dar declaraciones a los medios y prefirió delegar en sus ayudantes.



"Bolillo" Gómez también mostró preocupación porque las críticas pudieran dañar el ambiente del combinado canalero de cara a la eliminatoria mundialista para Rusia-2018, en un país donde la afición sueña con ver por primera vez a su selección en un Mundial.



"Voy hacer todo lo posible para que los comentarios de algunos periodistas, no todos, me vayan a dañar la eliminatoria, el ambiente con el país" porque "nos hemos entregado mucho por esta selección y nadie ha querido entender", sentenció.



Darío Gómez, de 60 años, fue asistente de la selección colombiana dirigida por Francisco Maturana en los Mundiales de Italia-1990 y Estados Unidos-1994. Como director técnico clasificó a Colombia para Francia-1998 y a Ecuador para Corea y Japón-2002.