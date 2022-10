Borja, a un paso de definir su salida de Nacional

Todo parece indicar que Miguel Ángel Borja saldría en las próximas horas del plantel dirigido por Reinaldo Rueda con destino al Palmeiras de Brasil, club donde ya actúan los colombianos Yerry Mina y Alejandro Guerra.

“En las próximas horas me dirán si me quedo o me voy. Vamos a ver si se llega a un acuerdo, depende de los directivos”, afirmó el cordobés al medio ‘O Estado de S. Paulo.

Aunque los directivos de Nacional han manifestado su deseo para que el atacante continúe con el club, al parecer la oferta desde Brasil es lo bastante generosa como para Borja se marche de Colombia.

“Me alegra que la hinchada se ilusione conmigo. He hablado con Mina y me cuenta que está muy contento allá. Mi familia está con la mente en Brasil y ya tiene la maleta lista”, añadió el delantero al medio.

Aunque se ha conocido que hay ofertas desde China, todo parece indicar que el Palmeiras es la prioridad del goleador colombiano.