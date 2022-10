Calculadora en mano: se juega la última fecha del todos contra todos en Liga Águila

La Liga Águila y sus ocho clasificados se definen este domingo en una serie de partidos que se jugarán en simultáneo. Tres son los equipos ya clasificados matemáticamente, Millonarios, Tolima y América de Cali, mientras que otros cinco dependen de sí mismos para quedarse dentro de los que avancen a los cuadrangulares finales.

Millonarios (38), Tolima (32) y América de Cali (31) superaron la barrera de los 30 puntos y ya tienen su cupo asegurado en la siguiente instancia de la liga. Por su parte, Junior (30), Deportivo Pasto (30) y Deportivo Cali (30) están a un paso de clasificarse a los cuadrangulares, incluso la derrota les serviría, aunque quedarían en riesgo si varios resultados adicionales se dan. Sin embargo, un empate o la victoria los dejaría oficialmente adentro del grupo de ocho.

Mientras tanto, otros cuatro equipos están detrás de los dos cupos restantes para los cuadrangulares: Once Caldas, Atlético Nacional, Unión Magdalena y Patriotas. Todos siguen con las posibilidades abiertas para clasificar, pero solamente dos de ellos dependen de sí mismos.

Estas son las cuentas:

Once Caldas: El cuadro blanco blanco depende de sí mismo para entrar a los ocho. Es séptimo con 28 unidades, enfrentan a su rival directo, Unión Magdalena, quienes también buscan el cupo para los cuadrangulares. Si los manizalitas ganan entrarán directamente a la clasificación. Si empatan, con 29 puntos, tendrían que esperar que Nacional y Patriotas pierdan o empaten. Si pierden, tendrán la necesidad de que los antioqueños y los boyacenses pierdan para quedarse dentro del selecto grupo de ocho.

Atlético Nacional: Los ‘verdolagas’ dependen de sí mismos, son octavos con 28 puntos y una victoria los dejaría al menos en la última posición de los ocho clasificados. Si empatan su cupo estará definido por otros resultados, entre ellos, que Once Caldas, Patriotas y Medellín no ganen en sus respectivos encuentros.

Unión Magdalena: El ‘ciclón’ tiene las opciones más cerradas. Son novenos con 27 puntos, para clasificar deberán ganar ante el rival directo, Once Caldas, así llegarían a 30 unidades, por lo que irremediablemente estarían clasificados a los cuadrangulares. A diferencia del ‘blanco blanco’ y los ‘verdes’ de Antioquia, a los samarios solamente les sirve ganar para soñar con un cupo en los ocho.

Patriotas: El equipo boyacense es uno de los que más difícil la tiene para clasificar. Con 27 puntos y en la décima posición, Patriotas tiene la obligación de sumar de a tres, no depende de sí mismo, por el contrario, tiene que esperar que Atlético Nacional no le gane a Santa Fe y que el encuentro entre Once Caldas y Unión termine en empate, así, los dirigidos por Diego Corredor alcanzarán 30 unidades y tendrán su cupo asegurado en la siguiente instancia.

Independiente Medellín: El ‘poderoso’ de la montaña es el equipo que menos opciones tiene para clasificar a los ocho, deberá ganar y esperar a que Santa Fe le gane a Nacional, Alianza a Patriotas y Once Caldas al Unión. Las posibilidades siguen vivas gracias al gol de diferencia. El DIM tiene +5, mientras que el cuadro ‘verdolaga’ tiene +4, por lo que ganando, el rojo de Medellín quedaría con el mismo número de puntos que los dirigidos por Autuori, pero con mejor diferencia de gol.

Siete partidos de la Liga Águila se jugarán en simultáneo este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, con transmisión del equipo deportivo de BLU Radio. Los otros dos encuentros de la fecha, Millonarios-Águilas y Equidad-Bucaramanga, se disputarán a las 5:30 p.m.