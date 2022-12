Carlos Llamosa, el jugador colombiano que disputó un Mundial con EE.UU.

Carlos Llamosa, jugador colombiano naturalizado estadounidense, contó en El Camerino cómo vivió el juego amistoso del pasado jueves en el que el combinado tricolor se impuso 4-2 ante el conjunto norteamericano, y habló de su historia en el seleccionado de ese país.

“Tuve la oportunidad de ver el partido, un poco de sentimientos encontrados, creo que Colombia jugó un excelente partido, los jugadores clave mostraron su casta en el partido”, expresó.

Recordó la experiencia cuando, jugando para el seleccionado de Estados Unidos, enfrentó a su país natal Colombia.

“Tiempo atrás tuve la fortuna de estar en un partido como esos, con la camiseta de Estados Unidos, pero enfrentando a Colombia. Se siente un poco raro, pero a la vez con mucho orgullo”, señaló.

Sobre su carrera, manifestó que en un momento llegó a pensar que no podía seguir por el camino del fútbol.

“Yo nací en Palmira, Valle, mis primeros pasos como futbolista fueron allí. Jugué la segunda división, tuve un paso fugaz en las divisiones menores del Deportivo Cali y en 1988 me fui al Huila, que en ese momento se encontraba en segunda división. Allí estuve dos años. Luego en 1991 integré la Selección Huila y fui a jugar un torneo Sub-23 en Bogotá, pocas semanas después, me llegó la residencia para vivir en EE.UU. porque la mayoría de mi familia vivía allá”, contó.

“Tomo la decisión de dejar Colombia e irme para Estados Unidos, en ese entonces no había liga profesional entonces era como olvidarme del fútbol (…). De una u otra manera la vida me puso en el camino del fútbol de nuevo y, después del Mundial de 1994, se creó la liga profesional, me vinculé, y en el año 1997 tuve la oportunidad de ir al DC United, donde me fue bastante bien. Luego me llamaron a la Selección”, agregó.

Llamosa fue llamado para integrar la Selección de Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.