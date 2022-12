Chapecoense es un equipo joven que está tratando de levantarse firme: Seijas

“Adaptándome a este cambio de lugar, pero muy contento, es una ciudad diferente a lo que estaba acostumbrado a vivir. Me ha recibido muy bien”, dijo.



En relación a cómo se vive en el lugar y al interior del club, luego de la lamentable tragedia del pasado noviembre en la que murió gran parte del plantel, Seijas aseguró que se está atravesando un renacer.



“Es indudable que hay una mezcla de muchas cosas, el club hoy está pasando por un renacer necesario desgraciadamente. Ayer se cumplieron 6 meses justos de la tragedia y jugamos un partido con Avaí, que es un clásico del Estado, y pudimos ganarlo”, comentó.



Con la victoria ante Avaí, Chapecoense, es por primera vez en su historia, líder del campeonato.



“Obviamente van tres jornadas y esto recién comienza, pero que sea justo después de seis meses de la tragedia es muy significativo”, enfatizó.



Con respecto a su adaptación, el jugador venezolano manifestó que inicialmente no le seducía mucho la idea de llegar a este club.



“Al principio dije que no, pero no porque no me gustara la propuesta deportiva, sino más porque yo siempre he estado con mi familia para arriba y para abajo, y como era un préstamo no se podía. Después la directiva insistió y tomé la decisión”, contó.



“Y no me equivoqué, es un lugar en el cual hay una vibra y sensación familiar, la verdad que llevo tres semanas y ya me siento muy bien”, agregó.



Finalmente, aseguró que Chapecoense “es un equipo muy joven que está tratando de levantarse firme y superar la situación”.