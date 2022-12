Chris Froome rompe el silencio y dice que tiene derecho a correr el Tour de Francia

El británico Chris Froome (Sky), cuádruple ganador del Tour, aseguró que "definitivamente" tomará la salida en la edición que comienza el próximo 7 de julio en la región de la Vendée e insistió en que tiene "todo el derecho a competir" mientras espera una decisión sobre su positivo por salbutamol detectado en la pasada Vuelta.

A pesar de las presiones y opiniones adversas a sus planteamientos que han sugerido evitar que compita hasta que el caso se resuelva, Froome, quien acaba de completar un entrenamiento de altitud en los Alpes, reiteró que comprende la importancia del caso en el deporte, pero cree que tiene derecho a competir e insiste en que no ha hecho nada malo.

"Ciertamente, puedo verlo desde ese punto de vista, que a la gente le preocupa la imagen del deporte. Sé que no he hecho nada malo y desde el principio, ese ha sido siempre mi punto de partida, dijo Froome a Sky Sports en una entrevista.

"Para mi sería muy difícil no correr, sabiendo que no he hecho nada ilegal y que tengo todo el derecho a estar compitiendo, así que eso es exactamente lo que voy a hacer".

Froome tendrá que demostrar aún la presencia del doble de la cantidad permitida de salbutamol en su organismo tras la decimoctava etapa de la Vuelta. En caso de sanción podría perder una hipotética quinta victoria en el Tour y cualquier triunfo desde la fecha de la ronda española.

"Estoy a la espera de ser exonerado, para ser totalmente autorizado por el veredicto final de este proceso. Ese es obviamente mi enfoque ". afirmó Froome.

El campeón británico Froome ha recibido la protección de un guardaespaldas en las carreras de este año y seguirá con la decisión en el Tour.

"A lo largo de los años siempre hemos tenido una pequeña multitud de personas que no están felices de vernos liderando la carrera, por el motivo que sea. Siempre nos hemos enfrentado a la adversidad a lo largo de los años, pero eso es algo con lo que tienes que lidiar. Afortunadamente eso no interfiere con la carrera", dijo.