Egan Bernal pasó por el quirófano para quitarle "dolor crónico": descubra qué dijo

El ciclista colombiano Egan Bernal confirmó a través de un video publicado en redes sociales la cirugía a la que se sometió para curar el "dolor crónico" que tenía un su espalda. El oriundo de Zipaquirá esperaba esta intervención médica para poder seguir con su profesión de una manera más cómoda.

De hecho, se esperaba que estuviera en los Juegos Olímpicos, pero después la Federación Colombiana de Ciclismo anunció su salida de la delegación colombiana. Tampoco estuvo en la Vuelta a España con el Ineos, pero ahora, con este cirugía, espera retomar su nivel de cara a la temporada 2025.

¿Cuál fue la cirugía que le hicieron a Egan Bernal?

Al campeón del Tour de Francia y Giro de Italia lo operaron de una hernia discal en la columna que tenía entre los discos L5 y S1. Producto de esta molestia, el ciclista colombiano recordó que no pudo terminar el Tour del 2020 y en su momento se conoció que se bajaba de la bicicleta por un dolor en la espalda.

Incluso, afirmó que le molestaba para entrenar diariamente, por lo que tampoco podía rendir de la mejor manera en las competencias internacionales en las que era convocado por el Ineos. Además, dijo que esta situación lo frustraba por no obtener los objetivos planeados durante las carreras.

"Era una hernia que me estaba produciendo bastante dolor; de hecho, desde el Tour del 2020, que me tuve que retirar por un dolor de espalda. Desde ese año llevo arrastrando ese dolor que lastimosamente no me deja estar como me gustaría, ni en entrenamientos ni en carreras", dijo el campeón.

Bernal añadió que con esta cirugía espera volver a dar muestras de su mejor rendimiento que lo llevar a ser campeón de dos de las tres grandes vueltas del ciclismo a nivel mundial.

"Con mucha motivación, con muchas ganas de empezar el siguiente año, en el 2025. Hay que cruzar los dedos y esperar que esta sea la solución para ese dolor de espalda", concluyó el deportista en el video.

En la publicación de Instagram recibió cientos de comentarios en los que las personas brindaron su apoyo y palabras de aliento para que el campeón vuelva a brillar.