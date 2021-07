El sábado me ganó subiendo: entrenador de Julián Esteban revela la gran promesa del ciclismo que era

Fabio Rodríguez, exciclista y entrenador de Julián Esteban Gómez, habló sobre la muerte del pequeño y reveló rasgos que muestran la gran promesa deportiva que perdió Colombia. Visiblemente afectado, el preparador contó que duró cuatro años labrando un camino para él y que su partida le dolió en lo más profundo.

"Un día me lo encontré, con el abuelo, nos conocíamos y me dijo que si me podía traer al nieto. Yo le dije que si lo iba a traer que me dijera si le iba a exigir. Él me dijo que sí, que le exigiera. Él me lo llevó y ahí empezó el rendimiento", indicó Rodríguez.

"Julián Esteban era muy allegado a uno, al que yo molestaba en la escuela era a él, bueno, porque lloró el día de a final del Tour, por muchas cosas. Además, porque cuando salíamos en bici él tenía más o menos el mismo nivel de rendimiento que el mío. Entonces antes yo le ganaba subiendo y lo jodía. El sábado anterior él me ganó subiendo y empezó a molestarme. Era una relación fuerte, de mi amistad", añadió.

Rodríguez pidió tolerancia en las vías e hizo un llamado a los conductores para que se respete a los deportistas.

"La autopista no es solo para los conductores de vehículos y motos, ahí también vamos los ciclistas", dijo el formador de talentos ciclísticos.

"(Es peligroso) no solo en Zipaquirá, es toda Colombia. Ahorita se acuerdan por un niño que era carismático, se había dado a conocer en las redes sociales, salió con Egan, pero eso suele pasar muy seguido. Es muy complicado", agregó.

