El tipo empezó a pitar y, seguramente, el niño se asustó: abuelo de Julián Esteban Gómez

En las últimas horas ocurrió un lamentable hecho en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, cuando Julián Esteban Gómez, el niño que fue protagonista en el homenaje a Egan Bernal cuando ganó el Tour de Francia del 2019, fue arrollado por una tractomula, mientras entrenaba.

BLU Radio conversó con su abuelo Guillermo Torres, quien relató que el menor se habría asustado con el sonido del pito del vehículo.

"Íbamos por la berma de la carretera, un tipo de un camión iba pite y pite y nosotros íbamos por ahí. De un momento a otro con la velocidad que llevaba las ruedas lo absorbió (…) Yo iba en la parte de atrás porque a ellos les rinde más, pero el tipo empezó a pelear y a pitar desde atrás, eso fue en la carretera para salir a Tabio."

Entre lágrimas, don Guillermo recuerda la última conversación con su nieto, con el que vivía. "Le dije: ‘papá, vamos a dar una vueltica, camine vamos’ y nos fuimos con otro amigo. Estoy destrozado. Era mi niño, mi vida entera, era mi rey. Seguramente cuando ese señor pito, el niño se asustó, mejor dicho. La Policía se lo llevó y el camión tengo entendido que para los patios”.

Julián hacía parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá dirigido por Fabio Rodríguez, quien lamentó el hecho en sus redes sociales. "Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar. Solo 13 añitos y un mulero te quita la vida. Me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián", escribió Rodríguez.

Sobre estos hechos, el presidente Iván Duque manifestó a través de su cuenta de Twitter: "Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad".