Estamos muy cerca, es la época de oro del ciclismo: Santiago Botero

Santiago Botero, campeón del mundo en contrarreloj en 2002, pasó por El Camerino y aseguró que nunca antes el ciclismo colombiano había estado tan bien representado y tan cerca de quedarse con el Tour de Francia, sin embargo hizo un llamado al Gobierno para que apoyen las nuevas generaciones que ven en los actuales escarabajos a sus ídolos.

“Estamos muy cerca, es la época de oro del ciclismo colombiano, a pesar de que en Colombia siguen los niños soñando ser como Nairo, Rigoberto o Chávez, no surgen los equipos en el país (…) El ciclismo colombiano y en Europa surge es de las zonas rurales porque en la parte urbana es difícil”, dijo Botero.

El paisa resaltó los triunfos logrados a lo largo de la historia en el ciclismo y señaló que aunque el fútbol es mucho más popular en el país, a nivel individual el ciclismo ha aportado muchos más momentos para celebrar.

“La calidad de nuestros corredores es increíble, en Colombia en deportes de conjunto aún nos falta (…) En cuanto a resultados el deporte más visto y que más pasión despierta es el fútbol pero digamos que el ciclismo viene con mucha historia, en triunfo y en títulos el ciclismo ha dado más”, dijo Botero.

Sobre sus inicios, Botero confesó que comenzó en el ciclo montañismo y que nunca pensó legar a ser protagonista de la esfera mundial, sin embargo, aseguró que su humildad y esfuerzo lo llevaron a marcar la historia de Colombia en este deporte.

“Los profesionales de Antioquia me enseñaron, yo empecé a salir con ellos y la idea era aprender de ellos, me invitaban a salir y me abrieron las puertas del ciclismo, la primera vez que corrí el clásico nadie creía que yo había ganado, me decían disque el ‘fantasma Botero’”, aseguró el exciclista.

Botero recordó que su primer contrato con Kelme fue por 100 dólares y que no sabía que las zapatillas las entregaba el equipo como parte de la dotación; también indicó que pese a participar en 7 Tour de Francia, no pudo conocer la Torre Eiffel y que espera volver algún día en plan de turista.

“El primer día se me rompieron las zapatillas, estaban como mojadas, así que la mitad de mi primer sueldo me lo gaste en unas zapatillas nuevas, después mis compañeros me dijeron que en el equipo las regalaban, la otra mitad del sueldo me lo gastaba llamando a la casa”, concluyó.