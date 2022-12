Este diploma paralímpico es para todas las mujeres de Colombia: Carolina Munevar

Carolina Munevar, deportista paralímpica colombiana que consiguió diploma en Paralímpicos de Río de Janeiro, habló en El Camerino sobre su participación en los Juegos Paralímpicos y la importancia de su logro.

“Haber obtenido este diploma en paralímpicos me llena de orgullo y es para toda Colombia. Estoy muy feliz”, manifestó.

Cabe señalar que la boyacense logró llegar entre las cinco primeras para empezar de buena manera, el camino de los paralímpicos en Río 2016 para Colombia. Munevar logró un tiempo de 4 minutos con 21 segundos.

“Representar a la mujer colombiana es un gran orgullo y más aún porque en el ciclismo la mujer casi no se destaca (…) Me siento entre los grandes por este diploma Paralímpico que conseguí, estoy muy orgullosa de mí y de lo que he logrado”, añadió.

Munevar dijo que este apenas es el comienzo de todo lo que se viene en el ciclismo paralímpico y manifestó sentirse agradecida con Dios, con su familia, con Boyacá y con Coldeportes por el apoyo “incondicional” en todo este proceso.

"Me sentí un poco nerviosa, pero estaba muy confiada de poder hacer un buen tiempo y creo que para mí es muy importante ir mejorando día a día (…) Bajé el tiempo del mundial de 4:23 a 4:21 y eso es muy significativo", arguyó la deportista, orgullo del país.

Finalmente, Munevar aseveró que lloró con las dos medallas de las deportistas colombianas que consiguieron oro en los Juegos Olímpicos (Mariana Pajón y Caterine Ibargüen) “se todo el esfuerzo que esto requiere y por eso me siento orgullosa de ellas”.