Condenan a más de 5 años de casa por cárcel a exrector de la UdeM por título ilegal de Julián Bedoya

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dio a conocer varias sentencias luego de las denuncias presentadas en contra del exrector de la Universidad de Medellín y varios profesores a quienes se les acusa de ponerse de acuerdo para darle el título de abogado al exsenador Julián Bedoya.

Este proceso se realizó sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigidos y que por ello Bedoya ya había sido notificado en febrero de 2024 que debía ir a juicio a pesar de su solicitud de preclusión del caso.

Recordemos que la Procuraduría sancionó en primera instancia con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador por usar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el primero de marzo de 2019, con el fin de obtener de manera rápida y “con una normativa ajustada a sus intereses” su título profesional.

En este caso están involucrados el exrector Néstor de Jesús Hincapié, a quien se le acusa de haber coordinado la acción al poner su firma en el cartón de Bedoya, esto, supuestamente, a cambio de votos a favor de la candidata al Concejo de Medellín, Aura Marleny Arcila.



Por estos hechos, Hincapié fue condenado a 70 meses de prisión domiciliaria y, además, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 86 meses.

Por otro lado, también están inmiscuidos el subsecretario general de la Universidad de Medellín, Juan Felipe Hernández, habría autorizado el ingreso irregular del senador en el 2018 y Yolanda Cossio, secretaria de la facultad de Derecho, también involucrada en la logística para darle el título al exsenador.

Hernández tendrá que cumplir un pena en prisión de 54 meses y 66 meses de inhabilidad en funciones públicas. Mientras tanto, Cossio responderá por 65 meses de inhabilidad.

No obstante, no son los únicos implicados, ya que cuatro profesores también fueron condenados, puesto que no dictaban las clases pero terminaron firmando las actas correspondientes a los exámenes no presentados por Bedoya. Por ello, pagarán 54 meses de cárcel.