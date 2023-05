Alberto Dainese al ganar la etapa 17 del Giro de Italia: "Es una locura después de tantos intentos"

El italiano Alberto Dainese (DSM), calificó como "una locura después de tantos intentos" su victoria en la decimoséptima etapa del Giro de Italia, que se concretó tras la observación de la foto de llegada.

"Ha sido un final de locura, un gran trabajo del equipo para rematar el esprint. Cuando se lanzó la llegada me adelantaron por la izquierda, así que tuve que apretar e intentar atrapar a Matthews. En los últimos metros iba al límite y vi venir a Milan. Menos mal que obtuve unos centímetros, suficientes para obtener la victoria", explicó Dainese en la meta de Caorle.

El corredor véneto comentó sus problemas físicos en los últimos días, dificultades que una vez superadas acentuaron su alegría por su segunda victoria en el Giro, y que en 2022 conquistó otra.

"En los últimos cinco días estuve enfermo con problemas estomacales y mi respiración no era buena. Hoy fue el primer día que me sentí bien, como al 80 %. Ganar después de tanta lucha en los últimos cinco días es una locura. Estoy súper feliz y no puedo agradecer lo suficiente al equipo por mantenerme en la carrera y motivarme para ganar", concluyó.



Clasificación general del Giro de Italia

Geraint Thomas (GBR/Ineos) 44 h 35:35. Primož Roglic (SLO/JUM) a 2. João Almeida (POR/UAE) 22. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 35. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1:28. Lennard Kämna (GER/BOR) 1:52. Eddie Dunbar (IRL/BIK) 2:32. Thymen Arensman (NED/INE) 2:32. Laurens De Plus (BEL/INE) 2:36. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 2:48. Jack Haig (AUS/BAH) 2:58. Hugh Carthy (GBR/EF1) 3:22. Santiago Buitrago (COL/BAH) 4:40. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 4:48. Simone Velasco (ITA/AST) 8:05. Patrick Konrad (AUT/BOR) 8:43. Ilan Van Wilder (BEL/QST) 12:07. Jay Vine (AUS/UAE) 12:52. Jonathan Lastra (ESP/COF) 13:34. Jefferson Alexander Cepeda (ECU/EF1) 13:45.

Puede ver: