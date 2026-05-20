Clasificación del Giro de Italia tras la etapa 11: así están Egan Bernal y Einer Rubio

Clasificación del Giro de Italia tras la etapa 11: así están Egan Bernal y Einer Rubio

El ganador de la maglia rosa en el 2021 se mantiene en el top 20 de la clasificación general. Aquí los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 20 de may, 2026

El ecuatoriano Jhonatan Narváez levantó los brazos por tercera ocasión en esta 109ª edición del Giro de Italia, al conquistar la undécima etapa, este miércoles en Chiavari.

Ya vencedor de la 4ª y de la 8ª etapas, el corredor del UAE superó al esprint al escalador español Enric Mas al término de los 196 kilómetros del día.

Clasificaciones del Giro de Italia al término de la undécima etapa, disputada este miércoles entre Porcari y Chiavari:

Clasificación de la etapa:

  • 1. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) los 195,0 km en 4 h 33:45. (media: 42,9 km/h)
  • 2. Enric Mas (ESP/MOV) a 0.
  • 3. Diego Ulissi (ITA/XAT) 11.
  • 4. Chris Harper (AUS/Q36) 11.
  • 5. Aleksander Vlasov (RUS/RBH) 11.
  • 6. Cristian Scaroni (ITA/XAT) 1:13.
  • 7. Ludovico Crescioli (ITA/EOK) 1:15.
  • 8. Simone Gualdi (ITA/LOI) 2:17.
  • 9. Warren Barguil (FRA/TPP) 2:19.
  • 10. Andrea Raccagni (ITA/SOQ) 2:19.
  • 11. Mattia Bais (ITA/EOK) 3:16.
  • 12. Wout Poels (NED/TDT) 3:24.
  • 13. Nickolas Zukowsky (CAN/Q36) 3:24.
  • 14. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) 3:24.
  • 15. Damiano Caruso (ITA/TBV) 3:24.
  • 16. Rémy Rochas (FRA/GFC) 3:24.
  • 17. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 3:24.
  • 18. Embret Svestad-Bårdseng (NOR/IGD) 3:24.
  • 19. Egan Bernal (COL/IGD) 3:24.
  • 20. David De la Cruz (ESP/Q36) 3:24.
  • 63. Einer Rubio (COL/MOV) 14:10.

Clasificación general:

  • 1. Afonso Eulálio (POR/TBV) 44 h 17:41.
  • 2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 27 segundos
  • 3. Thymen Arensman (NED/IGD) 1:57.
  • 4. Felix Gall (AUT/DCT) 2:24.
  • 5. Ben O'Connor (AUS/JAY) 2:48.
  • 6. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:06.
  • 7. Michael Storer (AUS/TUD) 3:28.
  • 8. Derek Gee (CAN/LTK) 3:34.
  • 9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 3:36.
  • 10. Chris Harper (AUS/Q36) 4:09.
  • 11. Markel Beloki (ESP/EFE) 4:16.
  • 12. Mathys Rondel (FRA/TUD) 4:45.
  • 13. Cristian Scaroni (ITA/XAT) 4:48.
  • 14. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 5:27.
  • 15. Egan Bernal (COL/IGD) 5:39.
  • 16. Damiano Caruso (ITA/TBV) 6:11.
  • 17. David De la Cruz (ESP/Q36) 6:37.
  • 18. Jan Hirt (CZE/NSN) 7:47.
  • 19. Sepp Kuss (USA/TVL) 8:53.
  • 20. Igor Arrieta (ESP/UAD) 9:08.
  • 40. Einer Rubio (COL/MOV) 39:11.

