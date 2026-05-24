Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras al etapa 15: así quedó Egan Bernal

El ciclista noruego Fredrik Dversnes (Uno-X) se impuso después de una larguísima fuga en la decimoquinta etapa del Giro de Italia, de 157 kilómetros, disputada entre las localidades de Voghera y Milán.

En una etapa completamente llana, el pelotón permitió que se alejara un cuarteto formado por Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais, Mirco Maestri (Polti VisitMalta) y Fredrik Dversnes (Uno-X), y no dejó que sumara más de tres minutos de ventaja.

Sin embargo, la fuga alcanzó una velocidad media entre las más altas de la historia del Giro, obligando al pelotón a un esfuerzo hercúleo y a los gregarios a sacrificarse antes de lo previsto. La falta de entendimiento entre los diferentes equipos permitió a la fuga soñar con alcanzar la meta. Los cuatro de delante alcanzaron el esprint final y, entre ellos, se impuso Dversnes.

🇳🇴 Fredrik Dversnes Lavik wins in Milano ! 🏆⁰⁰🥇 🇳🇴 Fredrik Dversnes Lavik⁰🥈 🇮🇹 Mirco Maestri

🥉 🇮🇹 Martin Marcellusi

⁰#GirodItalia pic.twitter.com/Yjk5APOJTh — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2026

Clasificación del Giro en la etapa 15

Tras la victoria del noruego Fredrik Dversnes Lavik, el danés Jonas Vingegaard se mantuvo con la rosa en otra jornada del Giro de Italia, por su parte, Egan Bernal no tuvo su mejor desempeño y terminó en la casilla 84, aunque continua en la 12 en la clasificación general.

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Fredrik Dversnes Lavik (NOR/Uno-X Mobility) - 3:03:18 Mirco Maestri (ITA/Polti-VisitMalta) - m.t. Martin Marcellusi (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) - m.t. Mattia Bais (ITA/Polti-VisitMalta) - m.t. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) a 0:57 Dylan Groenewegen (NED/Unibet Rose Rockets) a 0:57 Tobias Lund Andresen (DEN/Decathlon-CMA CGM) a 0:57 Ethan Vernon (GBR/NSN Cycling) a 0:57 Paul Penhoët (FRA/Groupama-FDJ United) a 0:57 Luca Mozzato (ITA/Tudor Pro Cycling) a 0:57

84.Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 0:57

Clasificación general del Giro de Italia