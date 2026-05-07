Egan Bernal vuelve al Giro de Italia como uno de los favoritos al título

El Giro de Italia 2026 empieza este viernes, 8 de mayo, con Egan Bernal como uno de los favoritos para ganarlo. La primera etapa del Giro se disputará entre Nesebar y Burgas, en Bulgaria. El recorrido comprende 147 kilómetros y está diseñado para corredores velocistas porque hay pocos ascensos categorizados. La principal dificultad montañosa será el ascenso a Cape Agalina, un puerto de cuarta categoría. La primera etapa comenzará mañana, ocho de abril, a las siete de la mañana, hora de Colombia.



Egan Bernal es uno de los favoritos

Esta es la edición número 109 del Giro de Italia y para Colombia es especial porque marca el regreso de Egan Bernal, quien no ha vuelto a subirse al podio de una gran vuelta desde su triunfo en 2021. Después de esa victoria, Bernal fue víctima de un grave accidente de tránsito al año siguiente. El “Cóndor de Zipaquirá” supo reconstruirse con paciencia y quizá haya llegado la hora de volver a medirse con los mejores.

Séptimo el año pasado y reciente quinto en Lieja, está en forma y compartirá el liderazgo con el neerlandés Thymen Arensman en el equipo Netcompany Ineos, reforzado por la llegada de la empresa tecnológica danesa como patrocinador.

Uno de los principales rivales del colombiano será el danés Jonas Vingegaard, líder del Team Visma. El danés viene de ganar la Vuelta a Cataluña y la París-Niza. Vingegaard ya conquistó la Vuelta a España y el Tour de Francia, y ahora quiere consagrarse en Italia.

Pellizzari, Gall y Vingegaard, también son favoritos

En cuanto a los ciclistas italianos, Giulio Pellizzari se perfila para tener una actuación destacada en la competencia. Pellizzari será líder del equipo Red Bull Bora junto al australiano Jai Hindley. El italiano, reciente vencedor del Tour de los Alpes y sexto en el Giro y en la Vuelta en 2025, encarna las esperanzas de un país que espera una victoria en el Giro desde Vincenzo Nibali en 2016.

El austríaco Felix Gall, que ha pasado a un rol de segundo líder en el equipo Decathlon CMA CGM tras la irrupción de Paul Seixas, se ha fijado un objetivo ambicioso para su segundo Giro: alcanzar una plaza en el podio y ratificar su brillante quinto puesto en el Tour de Francia del año pasado. Para lograrlo y confirmar el excelente inicio de temporada de su equipo, contará especialmente con el apoyo en montaña de Gregor Mühlberger, Callum Scotson y Johannes Staune-Mittet.

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El gran ausente del Giro será Tadej Pogacar, quien, junto a su equipo, prefirió centrarse en el Tour de Francia. Una ausencia que bien pueden aprovechar Egan Bernal o Jonas Vingegaard.