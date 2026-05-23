Giro de Italia regula el comportamiento de los ciclistas al momento de orinar

Este año, el Giro de Italia, acostumbrado a polémicas de todo tipo, se libra de momento de las controversias, pero un disparatado "pipí gate" ha venido a animar en los últimos días la rutina del pelotón.

"Ahora está prohibido, así que ya no me veréis hacerlo nunca más". Con estas palabras, difundidas en su cuenta de Instagram, el belga Victor Campenaerts puso fin el jueves por la noche al culebrón que agitaba el Giro desde la publicación de un boletín del jurado de comisarios recordando a los corredores sus obligaciones.

"Con el fin de respetar la imagen del ciclismo y del Giro de Italia, el organizador y el colegio de comisarios informan a todos los corredores de que está estrictamente prohibido orinar en un bidón y luego tirarlo", estipula el comunicado que cada noche enumera las decisiones del jurado, así como las distintas multas impuestas a los corredores o a sus equipos por las infracciones cometidas durante la etapa del día.

Motivo de sanción

Un motivo recurrente de sanción tiene que ver con el hecho de orinar en público, algo que está prohibido por el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero que no siempre es fácil de respetar en carrera, sobre todo cuando hay mucha gente al borde de las carreteras.

En el Giro, los comisarios han señalado por tanto un reproche de nuevo tipo: el hecho de orinar en el bidón y tirarlo acto seguido. Rápidamente, varios corredores, a menudo muertos de risa, señalaron al "inventor" de esta técnica.

"No pasa muy a menudo", explicó el belga del Astana, Arjen Livyns, al diario flamenco Nieuwsblad.

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"En realidad, solo conozco a un corredor que lo hace: Victor Campenaerts. Creo que él inventó el concepto, porque ya lo hacía en Lotto".

"Creo que Peter Sagan también lo hacía. Yo nunca lo he probado. Mi culotte es demasiado pequeño para meter un bidón", añadió Oliver Naesen, del equipo Decathlon.

"Destreza, limpieza, higiene"

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La técnica tiene sus ventajas, pero, como recordó Livyns, no deja de plantear ciertos problemas. "No estaría contento si uno de mis hijos recogiera uno de sus bidones e intentara beber de él", dijo.

Preguntado por los medios belgas, Campenaerts, un personaje pintoresco del pelotón, esquivó primero el tema, hasta que finalmente decidió explicarse en un vídeo grabado el jueves por la noche "para responder a la demanda popular", tomando como testigos a su líder Jonas Vingegaard y a otro compañero en Visma, el estadounidense Sepp Kuss.

"La acusación de que yo sería el inventor podría ser cierta", admite Campenaerts antes de subrayar que "está prohibido orinar en público en la mayoría de países".

"Mi solución era hacer pis en un bidón y no en el jardín de alguien o encima de la gente al borde de la carretera", se justificó, precisando que acostumbraba a entregar el bidón recién llenado a su coche.

Le preguntó a Vingegaard si utilizaba la misma técnica. "Personalmente yo no lo hago, pero creo que es mejor que orinar delante de alguien, evita que la gente vea tu... cosa", respondió el doble ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023.

Sepp Kuss, por su parte, recordó haber visto "a un corredor orinar en una botella de plástico en plena etapa reina del Tour de Francia".

"Si alguien presenció la escena, creo que habrá quedado impresionado por la destreza, la limpieza y la higiene" de la acción.

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"Por desgracia no tenemos zona de urinarios ni aseos como se ve en los triatlones. Pero ahora está prohibido, así que ya no me veréis hacerlo nunca más", concluyó Campenaerts.