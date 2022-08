Ha sido una de las mejores cronos que he hecho: Miguel Ángel López en Vuelta a España

Este martes, el ciclista Miguel Ángel López hizo una sensacional contrarreloj en la Vuelta a España, llegando a superar los 50 km/h. El colombiano, en esta etapa, terminó en la novena casilla.

López habló tras la etapa y contó lo que vivió y lo que sintió tras el resultado.

“Nos ha costado un poco a todos por falta de competencia, pero la idea era hacer una contrarreloj, entendernos bien y esperar a ver qué pasaba”, agregó.

Miguel Ángel López indicó, además, que hace rato se defiende ante las cronos: “Ha sido una de las mejores cronos que he hecho, haber ganado la vuelta Suiza, tiempos en los que era una bestia, influye en cómo te preparas y la mentalidad que tengas en cada momento”.

El colombiano también agradeció y envió un mensaje de que no siempre se debe ser el número 1 para disfrutar de los deportes.

“Es increíble, es de las cosas que siempre agradezco y me da mucha felicidad. Hay que ser realistas, muchas veces perdemos y no pasa nada, de ahí se gana la afición tan grande, pero no siempre tenemos que ser el número 1 para poder disfrutar del deporte o de la vida. Nos enseñan a ganar, pero quién nos enseña a perder y eso hay que enseñarles a nuestros hijos”, añadió López.

El ciclista colombiano es octavo en la general de La Vuelta, a 06:50 del líder Remco Evenepoel. Este miércoles se correrá la etapa 11, entre El Pozo Alimentación y Cabo de Gata.

Escuche la entrevista completa: