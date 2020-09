Jamás he usado sustancias dopantes, siempre he sido un corredor limpio: Nairo Quintana

Nairo Quintana, investigado por las autoridades francesas, salió al paso y entregó su versión de lo que está pasando. Al nacido en Cómbita le realizaron un operativo el pasado miércoles 16 de septiembre en Méribel, ciudad francesa donde se alojaba el equipo Arkea-Samsic. Allí se incautaron sustancias “desconocidas” que abrieron un proceso de investigación.

En las últimas 24 horas, el ciclista colombiano compareció ante la Fiscalía de ese país por citación de las autoridades francesas. Nairo acudió de forma voluntaria y respondió cada uno de los interrogantes que se le formularon.

Es necesario recalcar que no he sido objeto de alguna acusación por parte de las autoridades. Por mi parte, estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la Fiscalía, tal y como ya lo hice el lunes y el día de hoy cita el comunicado.

De igual manera, Nairo confirmó que en la inspección encontraron suplementos vitamínicos, pero hace énfasis en que son sustancias legales.

“Yo, Nairo Quintana, he sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable. Quiero aclarar a la opinión pública, a mis fanáticos y los seguidores del ciclismo que nunca en toda mi carrera - junior, sub-23 y profesional- he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi rendimiento deportivo y que traicionen los principios del deporte”, manifestó.

En la investigación, se privó de la libertad a dos personas cercanas al séquito del Arkea-Samsic. Según Le Parisien, diario francés, los capturados serían el médico colombiano Fredy Gonzales Torres y el fisioterapeuta español Mikel Otero.

Nairo finaliza el comunicado resaltando su transparencia y dando un parte de tranquilidad en un momento complicado de su carrera. “Por ahora, se desarrolla una investigación preliminar y yo he contestado a todas las preguntas y dudas y estoy dispuesto a seguir haciéndolo de forma voluntaria hasta aclarar toda esta situación partiendo de la base apuntada: jamás he utilizado sustancias dopantes y no se encontró ninguna sustancia ilegal en la investigación policial. Yo, sin miedo, seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la multitud, a ratos, tome otro rumbo”, dijo.

Nairo Quintana, Dayer Quintana y Winner Anacona, todos pertenecientes al Arkea, confirmaron que no estarán con la Selección Colombia en el Mundial de Ruta que se cumplirá el fin de semana que se avecina.