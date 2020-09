“No creo que pase a mayores”: Rigobeto Urán sobre investigación a equipo de Nairo Quintana

El ciclista Rigoberto Urán, en entrevista con Mañanas BLU, dijo que espera que todo salga bien para Nairo Quintana y los demás miembros del equipo Arkéa-Samsic, luego de una operación antidopaje realizada el lunes en Francia.

"Nairo es un corredor que nos ha dado mucho. Ya está al final de carrera, como yo. No creo que haya nada de eso. Esperemos que llegue una claridad, porque empiezan a haber dudas, pero esperamos que se solucione todo", manifestó.

Urán, añadió que la operación de la gendarmería francesa, en la que fueron detenidas dos personas, hace parte de los procedimientos del ciclismo y, de nuevo, auguró lo mejor para Quintana.

"Todos los equipos, todos nosotros sabemos que hay muchos controles antidopaje. Vivimos controlados las 24 horas. Es un sistema en el que tenemos que dar nuestra información, dónde vamos a estar. No sé. Soy una persona que no puedo juzgar a nadie. No me gusta juzgar a nadie y lo único que espero como amigo, como colombiano, es que todo se solucione rápido", expresó.

Apenas terminado, el Tour de Francia se encuentra de nuevo confrontado a sospechas de dopaje, con la apertura de una investigación a miembros del equipo francés Arkea-Samsic, y el arresto de dos personas.

En el curso de una investigación dirigida por la fiscalía de Marsella, contra "una pequeña parte de los ciclistas" del equipo, fueron descubiertos "varios productos de salud, incluidos medicamentos entre sus pertenencias personales, pero también, y sobre todo, un método que podría ser calificado de dopante", precisó la fiscal de Marsella, Dominique Laurens.

