"Quedar octavo en el Tour es hacer un cul+": Rigo descarta retirarse en Mañanas BLU

El ciclista Rigoberto Urán, de 33 años, habló en Mañanas BLU sobre la posibilidad del retiro que planteó en el Tour de Francia. El deportista contó que ha recibido consejos de terminar su carrera, por parte de familiares y amigos. Urán se burló de su resultado en el Tour.

“Es hacer un cul+”, dijo con su habitual desparpajo el antioqueño.

“Siempre da un poco de estatus, estar entre los 10 primeros de una carrera. Eso es lo lindo de este deporte, es que es una lucha de equipo e individual”, declaró.

Sobre su posible retiro, ‘Rigo’ confesó que recibió consejos por parte de seres queridos de dejar atrás el deporte de las bielas.

“El año pasado tuve una situación muy complicada, en la cual quería dejarlo. Mi familia me decía que lo dejara, incluso algunos amigos, que ya me retirara, pero bueno, no, realmente tengo mucha pasión por el ciclismo, porque me ha dado muchas cosas, me ha llevado por sitios increíble, disfruto este deporte, lo respeto”, afirmó.

No obstante, Urán aseguró que es consciente de que está al término de su carrera.

“Sé que son mis últimos años en bicicleta”, declaró el pedalista quien aseguró que tiene planteado correr un par de años más.

“Yo no me voy a desaparecer del mapa, voy a seguir haciéndolos reír y ‘chimbiando’ la vida todavía, tengo mucho para dar”, agregó.

‘Rigo’ dijo que es necesario “vivir el día a día” en cuanto a la decisión del retiro se refiere.

“Este año hicimos el Tour de milagro. Como se dice, de ‘chimba’ porque no lo iban a hacer. Mire los Juegos Olímpicos, se cancelaron. Uno no puede pensar tan adelante, espero volver, pero nunca se sabe en la vida. La vida da muchas vueltas, hay que vivir el día a día”

Escuche a Rigoberto Urán en entrevista con Mañanas BLU: