Rigo Urán reveló detalles sobre la dura caída en la Vuelta a España

El ciclista colombiano Rigo Urán vivió un momento complicado durante la sexta etapa de la Vuelta a España, que se llevó a cabo entre Jerez de la Frontera y Yunquera. Urán, quien había manifestado que esta podría ser su última participación en una gran vuelta, sufrió una fuerte caída que dejó en vilo su futuro inmediato en la competencia.

Inicialmente, los médicos que lo atendieron en la carrera brindaron los primeros auxilios por las heridas y contusiones que sufrió debido al accidente. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando su equipo, EF Pro Cycling, emitió un comunicado que detallaba la gravedad de las fracturas que sufrió el ciclista de Urrao.

A través de la red social X, el equipo estadounidense informó que después de realizarle unas radiografías, se detectó una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda. Afortunadamente, no será necesaria una cirugía para su recuperación, pero esta lesión marca el final de la temporada para Urán.

"Las radiografías detectaron una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda. No necesita cirugía y regresará a casa para recuperarse. No es la forma en que queríamos ver a Rigo terminar su último baile. Únanse a nosotros para desearle lo mejor", escribió EF Pro Cycling.

Publicidad

Por su parte, Urán se pronunció a través de sus redes sociales, llevando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. "Les cuento que ya me encuentro en casa, en proceso de recuperación. La verdad, es que fue una lesión muy sencilla; no que operar, no hay que volear cuchillo, no hay que poner tornillos, esto va a curar rápidito, unas cinco semanas y quedo súper", explicó el ciclista.

Sobre el accidente, Urán detalló lo sucedido, aclarando la incertidumbre que muchos tenían. "¿Cómo fue la caída? Simplemente, iba bajando y se me deslizó la llanta de adelante y ahí quedé. No pasa nada, hay cosas peores. Quiero agradecerle a mi equipo, a la organización de la Vuelta a España por el apoyo y ahora estoy en un proceso de recuperación", expresó.

Publicidad

Aunque Urán no mencionó en su mensaje la posibilidad de retiro, es conocido que ha hablado en varias ocasiones sobre la posibilidad de que este año sea su último en el ciclismo profesional. Sin embargo, no se descarta que su despedida pueda darse en alguna otra competición del calendario.