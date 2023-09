Roglic asegura estar feliz por solo perder 20 segundos con Evenepoel en la contrarreloj

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), cuarto en la general de la Vuelta a España, dijo que está "feliz" por el hecho de haber perdido solo 20 segundos en la crono de Valladolid respecto al belga y rival directo Remco Evenepoel, segundo en la etapa tras el italiano Filippo Ganna.

"He sufrido mucho en la contrarreloj, pero estoy contento con el resultado. Solo he perdido 20 segundos con Remco. Podría haber sido peor. No me voy a quejar. Estoy feliz", afirmó en meta el triple ganador de la Vuelta.

Roglic se clasificó tercero a 36 segundos de Ganna, un resultado que le permite ser cuarto en la general, a 1.36 minutos de su compañero estadounidense del Jumbo Sepp Kuss.

Sepp Kuss foto: AFP

“Evenepoel es campeón del mundo y siempre va muy rápido. Sentí que tenía fuerza y pedaleé con buenos números. Hice todo lo posible y estoy contento con mi resultado”, recalcó.

Publicidad

Tras la crono, Sepp Kuss mantuvo la camiseta roja por delante de Marc Soler y Evenepoel.

"Sepp sigue siendo el hombre que tiene que intentarlo. Viste la camiseta roja", concluyó el esloveno.

Puede ver: