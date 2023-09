Vuelta a España: Rui Costa sorprende y se impune al colombiano Santiago Buitrago

Rui Costa, de 36 años, se impuso en un esprint reducido de tres corredores por delante del alemán Lennard Kamna y del colombiano Santiago Buitrago.

El portugués Rui Costa (Intermarche) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Pamplona y Lekunberri, de 158,3 km, y el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma) mantuvo el maillot rojo de líder.

Rui Costa, de 36 años, se impuso en un esprint reducido de tres corredores por delante del alemán Lennard Kamna (Bora) y del colombiano Santiago Buitrago (Bahrain). El pelotón con los hombres que luchan por la victoria final llegó a meta a 2.52 minutos.

La clasificación general no sufre cambios, con Sepp Kuss en cabeza, seguido de sus compañeros del Jumbo Visma Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, a 1.37 y 1.44 minutos, respectivamente. Cuarto es el español Juan Ayuso (UAE), a 2.37.

Este lunes la Vuelta se desplaza a Cantabria para disfrutar de la segunda jornada de descanso. El martes se disputará la etapa Liencres-Bejes, de 120,1 km.

Remco Evenepoel, líder de la clasificación de la montaña y protagonista de la escapada definitiva en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, dijo que dio "el máximo" para lograr otra victoria, pero reconoció que se quedó "sin fuerzas" en el último puerto.

“Estar en la escapada era el objetivo para el equipo. Mis piernas se han quedado sin energía en el puerto final. Creo que no podía luchar por la victoria hoy porque, después de la etapa de ayer, me he sentido bastante cansado", explicó el campeón belga.

Para Evenepoel es un buen balance terminar la segunda semana de carrera con el maillot de la montaña.

"He dado el máximo, lo he intentado todo y he sumado unos puntos extra para mi maillot de la montaña. Es una buena manera de acabar la segunda semana. Ahora merezco dos días de descanso, siendo mañana el verdadero día de descanso y una etapa más fácil el martes", comentó.

Para el tramo final de Vuelta, Remco seguirá en la batalla, aún con objetivos ambiciosos.

"Tengo muchas ganas de la última semana. Ha sido una gran batalla en los últimos días. Intentaré recuperar lo máximo posible, buscar otra victoria de etapa y el maillot de la montaña", concluyó.

