Nairo Quintana y Esteban Chaves regalaron un año de oro al ciclismo colombiano

El ciclismo colombiano vivió en 2016 su año de oro con unos resultados inolvidables, sin precedentes: Nairo Quintana tomó en la Vuelta el testigo de Lucho Herrera 29 años después del triunfo del "Jardinerito", Esteban Chaves fue segundo en el Giro y tercero en la ronda española y entre todos los "escarabajos" lograron 14 victorias en las 27 pruebas del World Tour.



La gran estrella volvió a ser Quintana, de 26 años, número 2 del mundo, tal vez el mejor escalador del mundo. A pesar de su juventud, el boyacense ya tiene Giro y Vuelta en su palmarés y dos segundos puestos y un tercero en el Tour de Francia. Esta prueba sigue siendo la asignatura pendiente para el ídolo colombiano, el "sueño amarillo" que será objetivo en 2017.



Un brillo el de Quintana que iluminó al bogotano Esteban Chaves, "El Chavito", número 9 mundial, en un año pletórico de principio a fin. No es fácil lograr dos podios en una misma temporada, pero el corredor del Orica subió al segundo escalón del Giro y al tercero de la Vuelta, además de conquistar uno de los monumentos del calendario, el Giro de Lombardía.



A los éxitos de ambos corredores se han sumado otros estrellas que asoman con fuerza. Colombia espera mucho de Miguel Ángel López (Astana), "Supermán", aunque el paisano de Quintana ha pasado un año de altibajos. Ganó la Vuelta a Suiza y la Milán Turín, pero se retiró en la Vuelta antes de sufrir una caída que le mantendrá algunos meses fuera de las carreteras.



El año empezó encumbrando a Dayer Quintana en el Tour de San Luis, en Argentina, por delante de su ilustre hermano. Después Nairo mandó el primer aviso con triunfo en la Volta a Cataluña, la primera gran cita de la temporada. Y Chaves remató el primer semestre en el Giro con un segundo puesto y un triunfo de etapa. El de Cundinamarca acarició el triunfo final que se apuntó Vincenzo Nibali.



Nairo Quintana, en su camino hacia el Tour de Francia, volvió a dejar su victorioso sello en el Tour de Romandía y Ruta del Sur. Esa racha no tuvo continuidad en la "grande boucle". Perdió el duelo con el británico Chris Froome, quien conquistó el podio de París por tercera vez.



Hubo revancha en la Vuelta. Otro duelo Froome-Quintana se decantó a favor del colombiano, en una versión más fuerte que la ofrecida en Francia un mes antes, que le condujo a enfundarse en Madrid el maillot rojo.



Aún no había terminado la temporada e iban a llegar más alegrías para el ciclismo colombiano. Esteban Chaves se impuso en el Giro de Emilia y alzó los brazos en uno de los grandes monumentos del calendario mundial, el Giro de Lombardía. Luego "Superlópez" remató la faena en la Milán-Turín.



Aparte de los citados logros, no e pueden olvidar las conquistas de Egan Bernal en el Tour de Bihor, en Rumanía y del velocista Fernando Gaviria en el Primus Classic Impanis-Van Petegem. En el Tour de Francia fue notorio el protagonismo de Jarlinson Pantano, ganador de etapa y dos segundos puestos. En la Vuelta a España Darwin Atapuma fue líder de la prueba durante cuatro días.



Unos resultados que han permitido a Colombia ser el cuarto país con más triunfos de etapa y el segundo en la clasificación mundial de la UCI con 1446 puntos, por detrás de España, que alcanzó los 1.475. Los cinco corredores que han puntuado han sido Quintana (609), Chaves (351), Henao (234), Urán (137) y Pantano (115).



La estadística del año también indica que Colombia, con cinco, es el país que más carreras ha ganado en las 27 del World Tour: Vuelta a Cataluña, Tour de Romandia y Vuelta a España con Nairo, Vuelta a Suiza con Miguel Ángel López y Giro de Lombardía con Esteban Chaves.



Para la pequeña historia del ciclismo colombiano quedará la conquista de Quintana de los Lagos de Covadonga en la décima etapa de la Vuelta, ganando el duelo mano a mano a Chris Froome.



Quintana se convirtió en el sucesor de pleno derecho de Lucho Herrera. Otro muro derribado por el ciclista que abandera del ciclismo colombiano, llamado a marcar una época en su duelo con el británico Chris Froome. Ese será el aliciente para la temporada 2017.