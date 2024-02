Rigo no sabe si se retirará a final de temporada: "Necesito estudiar la situación despacio"

El colombiano Rigoberto Urán (EF Education) dijo este lunes, la víspera del comienzo del Tour Colombia, que a pesar de su idea de retirarse a final de temporada, la decisión no es definitiva y aún debe estudiar "un par de ofertas".

El corredor de Urrao, de 37 años, dos veces segundo en el Giro de Italia y una en el Tour, dejó claro en Paipa que la retirada a final de temporada no es definitiva, ya que debe sopesar algunas ofertas para continuar en la élite del pelotón internacional.

"Tengo dos propuestas para correr. Es cierto que he pensado en retirarme, pero no hay decisión definitiva. Necesito estudiar la situación despacio. Hablamos de ello en casa, es un tema también de familia. Disfruto mucho en bicicleta y he hablado del asunto de la retirada con Valverde y Nibali. Voy a correr este año, pero a fecha de hoy creo que puedo seguir un año más", señaló Rigo.

Urán mostró su entusiasmo con el Tour Colombia, una carrera que "significa mucho para el ciclismo colombiano". "Es muy bonito correr acá. Estoy motivado y con ganas de hacerlo bien, y además tengo un equipo muy fuerte", añadió.