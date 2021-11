¿Se le fue la mano? Polémica por video de Rigoberto Urán con su bebé en bicicleta a alta velocidad

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán desató una aguda polémica en redes sociales tras publicar un video en el que aparece con su bebé de ocho meses, Carlota, mientras va en una bicicleta a alta velocidad por una carretera.

Rápidamente el video se hizo viral en varias plataformas , mientras que las críticas por la aparente imprudencia dominaron el tema de conversación.

"Carlota en su primera salida a entrenar", escribió el pedalista al compartir las imágenes.

"No quiero ser aguafiestas, pero me parece absolutamente irresponsable hacer esto; un ciclista no está libre de una caída", escribió Jerónimo Vásquez.

Varios usuarios de redes sociales cuestionaron al ciclista, además, por la falta de implementos de seguridad para la niña, que en las imágenes aparece sin casco.

"Que mal ejemplo, colocar la vida en peligro de una menor, con tanto riesgo en este deporte; y si es en las carreteras de Colombia peor", opinó Carlos Villamil.

Este fin de semana se produjo la muerte, en carreteras de Boyacá, de Carolina Soto, hermana de la excanciller María Ángela Holguín , quien se ejercitaba en bicicleta y tuvo un accidente.

