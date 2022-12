Sky rodea a Froome ante amenaza de Esteban Chaves

El español Mikel Nieve (Sky) destacó que el trabajo que están haciendo en su equipo para defender el maillot rojo de líder del británico Chris Froome lo asumen por "respeto a la carrera y al liderato".



"Desde Andorra estamos trabajando para nuestro líder. Es lo que toca porque queremos defenderlo y mantenerlo si puede ser hasta el final", ha afirmado el navarro antes del comienzo de la sexta etapa de la 72 Vuelta en la castellonense Villarreal.



Nieve ha anticipado que el trabajo que tienen por delante para conservar el jersey rojo va a ser "duro" porque, ha recordado, todavía estamos en la primera semana de carrera y esperamos que las fuerzas nos acompañen hasta el final".



No obstante, y aunque en el equipo que dirige Nicolas Portal están acostumbrados a cargar con la responsabilidad de llevar el peso de la carrera en defensa del líder, como han hecho en cuatro ocasiones con Froome y en otra más con Bradley Wiggins en el Tour de Francia, el de Leitza espera que "al final no nos pese el trabajo que estamos haciendo ahora".



También ha analizado cómo ve de fuerzas en estos momentos al británico de origen keniano en la carrera española y ha afirmado que está "muy bien y confiado en sus fuerzas".



Sobre la etapa que finalizó ayer en la ermita de Santa Lucía en Alcossebre (Castellón), la primera en alto de esta edición, ha explicado que su objetivo una vez formada la escapada fue mantener la distancia sin que llegase a alcanzar diferencias preocupantes y para ello "pusimos nuestra marcheta".



Nieve es uno de los 34 ciclistas del pelotón de esta 72 Vuelta que tomaron la salida en Nimes (Francia) que sabe lo que es acabar una de las tres grandes entre los diez primeros, algo que en esta ocasión no entra en su cometido porque ha venido a trabajar para que Froome gane su primera Vuelta, tras haber sido dos veces segundo.



Tras cuatro temporadas consecutivas defendiendo el maillot negro y celeste de Sky y otras cinco previas en el Euskaltel Euskadi, Nieve tomará otro rumbo en 2018 y recalará durante dos años en el Orica Scott equipo al que llegará "no con la intención de ser líder, sino de seguir siendo líder".



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad