Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la octava etapa

El belga Tim Merlier volvió a imponerse al esprint y conquistó la octava etapa del Tour de Francia, firmando su segunda victoria consecutiva en la presente edición. La jornada transcurrió sin cambios entre los favoritos de la clasificación general, por lo que el esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Por su parte, Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano de la competencia, ubicado en la casilla 11 de la general, a 9 minutos y 12 segundos del liderato.

Clasificación general tras la 8ª etapa: