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Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la octava etapa

Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo luego de una jornada sin cambios entre los favoritos, mientras Tim Merlier celebró su segunda victoria consecutiva al imponerse en el esprint de la octava etapa.

Tour de Francia
Tour de Francia
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de jul, 2026

El belga Tim Merlier volvió a imponerse al esprint y conquistó la octava etapa del Tour de Francia, firmando su segunda victoria consecutiva en la presente edición. La jornada transcurrió sin cambios entre los favoritos de la clasificación general, por lo que el esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Por su parte, Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano de la competencia, ubicado en la casilla 11 de la general, a 9 minutos y 12 segundos del liderato.

Clasificación general tras la 8ª etapa:

  1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 28 h 49:07.
  2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 2:42.
  3. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 3:27.
  4. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 3:30.
  5. Juan Ayuso (ESP/LTK) 3:34.
  6. Paul Seixas (FRA/DCT) 3:55.
  7. Florian Lipowitz (GER/RBH) 4:00.
  8. Lenny Martinez (FRA/TBV) 4:21.
  9. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 4:57.
  10. Mathias Vacek (CZE/LTK) 7:10.
  11. Egan Bernal (COL/IGD) 9:12.
  12. Sean Quinn (USA/EFE) 9:35.
  13. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 9:42.
  14. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 9:45.
  15. Tom Pidcock (GBR/Q36) 9:50.
  16. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 10:46.
  17. Lennert Van Eetvelt (BEL/LOI) 10:51.
  18. Jordan Jegat (FRA/TEN) 10:56.
  19. Yannis Voisard (SUI/TUD) 12:21.
  20. Harold Tejada (COL/XAT) 13:06.

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