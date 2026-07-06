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Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras al etapa 3: así quedó Egan Bernal

Tadej Pogačar ganó la tercera etapa del Tour de Francia, recuperó el liderato y dejó a Sergio Higuita como el mejor colombiano.

Tadej Pogacar, vencedor de la tercera etapa
Tadej Pogacar, vencedor de la tercera etapa
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

El esloveno Tadej Pogačar firmó este lunes, en Les Angles, su vigésima segunda victoria en el Tour de Francia, y lo hizo por delante del danés Jonas Vingegaard y del ecuatoriano Richard Carapaz, al tiempo que arrebató el maillot amarillo al escandinavo.

El ciclista del UAE consiguió una renta de dos segundos en la meta con respecto al danés del Visma, lo que, sumado a la bonificación, compensó los seis segundos que tenía en contra. De esta manera, ambos quedaron empatados al frente de la clasificación. Sin embargo, el maillot amarillo lo llevará el esloveno por la suma de puestos.

El belga Remco Evenepoel, que fue octavo de la etapa a cuatro segundos, mantiene la tercera plaza de la general a 23 segundos del líder, uno menos que el mexicano Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa y quien nuevamente trabajó para Pogačar.

El español Juan Ayuso, que terminó décimo de la etapa a cuatro segundos del ganador, sigue quinto de la general a 27 del esloveno, por delante de la joven promesa francesa Paul Seixas, que está a 48 segundos tras haber sido cuarto del día, y del alemán Florian Lipowitz, que marcha a 53.

Tour de Francia 2026: clasificación de la etapa 3

  1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 4:45:11
  2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:02
  3. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 0:02
  4. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 0:02
  5. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 0:04
  6. Lennert Van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:04
  7. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 0:04
  8. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 0:04
  9. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 0:04
  10. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 0:04

Colombianos en el Tour de Francia: clasificación general

Con la tercera etapa ya disputada, los colombianos no han tenido el mejor arranque y, de momento, se mantienen alejados del top 10 de la competencia. El más cercano a los primeros lugares es Sergio Higuita, del XDS Astana, quien se ubica en la posición 18, a 3:23 del líder. El más retrasado es Einer Rubio, del Movistar Team, a 30:37.

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1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 8:46:55
2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - m. t.
3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 0:23
4. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 0:24
5. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 0:27
18. Sergio Higuita (COL/XDS Astana) a 3:23
21. Egan Bernal (COL/INEOS Grenadiers) a 4:38
23. Harold Tejada (COL/XDS Astana) a 4:38
71. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 30:37

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