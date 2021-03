Video: luchado esprint que dejó a Fernando Gaviria tercero en primera etapa de la Tirreno-Adriático

El belga Wout Van Aert ganó al esprint la primera etapa de la Tirreno-Adriático, este miércoles en Lido di Camaiore, en la costa tirrena.

El ciclista del Jumbo, que lanzó su esfuerzo bastante lejos de la línea de llegada, resistió los ataques del australiano Caleb Ewan (Lotto), segundo, y del colombiano Fernando Gaviria (UAE), tras 156 km de esta etapa prometida a los esprinters.

Tras el luchado esprint de la primera etapa, Gaviria llegó tercero en la jornada del día y ahora se ubica también tercero en la clasificación general.

🇮🇹#TirrenoAdriatico Así fue el sprint que le dio el triunfo a Wout Van Aert (Jumbo-Visma), anticipándose a Fernando Gaviria y Caleb Ewan.

pic.twitter.com/22XQwdZfsc — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) March 10, 2021

"La última recta era realmente larga, había que encontrar el buen momento" para atacar, declaró el vencedor de la etapa.

Publicidad

"A 200 metros, o incluso un poco antes, he lanzado el esprint y pude mantenerme lo suficientemente fuerte para resistir. No me esperaba ganar hoy en un esprint tan rápido", añadió Van Aert, de 26 años, que de esta manera pudo olvidarse de la decepción del pasado fin de semana, cuando acabó cuarto en la Strade Bianche, fuera del podio por primera vez en cuatro participaciones en esta clásica que ganó en 2020.

Van Aert se hizo de esta forma con el primer maillot de líder de esta carrera de siete etapas, preparatoria para el Giro de Italia y las clásicas de la primavera boreal, que propondrá desde el jueves sus primeras dificultades, lo que será un primer gran test para los tres últimos ganadores del Tour de Francia (Geraint Thomas, Egan Bernal y Tadej Pogacar), inscritos en la carrera italiana.

Clasificación de la primera etapa de la Tirreno-Adriático:

1. Wout van Aert (BEL/Jumbo) 3 h 36:17.

2. Caleb Ewan (AUS) a 0.

3. Fernando Gaviria (COL) 0.

Publicidad

4. Andrea Vendrame (ITA) 0.

5. Luka Mezgec (SLO) 0.

6. Tim Merlier (BEL) 0.

7. Álvaro José Hodeg (COL) 0.

8. Davide Ballerini (ITA) 0.

9. Iván García (ESP) 0.

Publicidad

10. Hugo Hofstetter (FRA) 0.

Clasificación general individual:

1. Wout van Aert (BEL/Jumbo) 3 h 36:07.

2. Caleb Ewan (AUS/LOT) a 4.

3. Fernando Gaviria (COL/UAE) 6.

4. Simone Velasco (ITA/GAZ) 7.

Publicidad

5. Mattia Bais (ITA/AND) 8.

6. Andrea Vendrame (ITA/AG2) 10.

7. Luka Mezgec (SLO/BIK) 10.

8. Tim Merlier (BEL/ALP) 10.

9. Álvaro José Hodeg (COL/DEC) 10.

10. Davide Ballerini (ITA/DEC) 10.

Publicidad

11. Iván García (ESP/MOV) 10.

12. Hugo Hofstetter (FRA/ISR) 10.

13. Peter Sagan (SVK/BOR) 10.

14. Max Kanter (GER/DSM) 10.

15. Lukasz Wisniowski (POL/QHU) 10.