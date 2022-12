Colombia apelará a la unión de sus jugadores para vencer a Perú e ir al Mundial

Colombia apelará a su fortaleza mental y a la unión de sus jugadores para vencer el martes a Perú en Lima en la última fecha del clasificatorio sudamericano, luego de la dura derrota ante Paraguay en Barranquilla que le endureció su camino a Rusia-2018.



"Lo que pasó lo dejamos atrás, esta es una selección que está fuerte mentalmente y los jugadores están capacitados para revertir esta situación. Lo importante es que dependemos de nosotros, estamos vivos y tenemos las posibilidades en nuestras manos", dijo a periodistas Radamel Falcao García en la ciudad caribeña.



El capitán de la tricolor, que anotó el gol de la derrota 2-1 con los albirrojos el jueves pasado, con la que cayó a la cuarta posición de la eliminatoria sudamericana con 26 puntos, afirmó que dicho revés es cosa del pasado. "Dependemos de nosotros", señaló.



El equipo que dirige el argentino José Pekerman se mantiene en posición de clasificación directa y podría asegurar su tiquete a Rusia con cualquier resultado, según los marcadores de los otros juegos.



Con hablar pausado y la cabeza en alto, el goleador histórico de la selección colombiana confió en la resiliencia de sus compañeros, a la que se suma la energía positiva de los hinchas colombianos.



Le puede interesar: El emotivo mensaje de ánimo de Falcao a la Selección.



Ejemplo de sobreponerse ante la adversidad, el delantero del AS Mónaco de Francia se juega quizás su última carta de participar en una Copa del Mundo, luego de perderse la de Brasil-2014 por una lesión de rodilla que por meses lo mantuvo lejos de su mejor versión.



"Este grupo tiene una gran capacidad no solo futbolística, sino una fortaleza mental, estos jugadores han demostrado durante su carrera una mentalidad diferente a la del futbolista colombiano, por algo se han abierto una carrera en clubes importantes", agregó.



La única baja colombiana será el central Cristian Zapata, del Milán de Italia, por acumulación de amarillas, que sería reemplazado por Óscar Murillo, del Pachuca de México.



En la fecha pasada Colombia duró diez minutos con el boleto al siguiente Mundial, pero entre el minuto 89 y 90+2 los paraguayos le dieron la vuelta y le ajustaron un fuerte golpe a los ánimos de los habitantes del país con el café de mejor calidad del mundo.



"Tenemos que jugar conociendo todos los puntos, sabiendo la necesidad de ellos, todo lo que está en juego, están de local, están con su gente, tenemos que ser conscientes de que tenemos que jugar los partidos durante 90 minutos, conociendo cada detalle", avisó Carlos Sánchez, de la Fiorentina de Italia, uno de los ejes del mediocampo colombiano.



En una plaza en la que Colombia no cae hace más de tres décadas por eliminatoria, los de Pekerman deberán enfrentar a un envalentonado Perú que hace unas jornadas parecía condenado a soñar con el Mundial de Catar-2022.



El equipo del también argentino Ricardo Gareca, aunque estará diezmado principalmente por sanciones, será un hueso duro de roer para definir el destino de una Colombia que en este premundial no pudo, con base en el juego demostrado, consolidar a su generación dorada liderada por Falcao, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina.



Perú "es un equipo que juega muy bien y que no tiene temor", pero nosotros "tenemos adelante gente que genera muchas ocasiones de gol", apuntó el mediocampista Abel Aguilar, del Deportivo Cali.



Aguilar, uno de los líderes de la tricolor, indicó que la forma de desactivar a jugadores como el goleador peruano Paolo Guerrero será siendo solidarios, unidos y comunicándose.



"Cualquiera que sea la situación debemos siempre mantener un orden y una estabilidad que nos permita llevar el partido hasta los minutos finales", señaló.



Para volver a una Copa del Mundo tras la de España-1982, Perú debe ganar o incluso empatar, dependiendo de otros resultados.



Publicidad