Colombia, con James, ya está en Moscú para enfrentar este martes a Inglaterra

La Selección Colombia ya está en Moscú, ciudad donde enfrentará este martes a su similar de Inglaterra por los octavos de final del Mundial de Rusia.

La principal novedad en el combinado nacional fue la presencia de James Rodríguez, quien se recupera de un edema en el sóleo derecho y es duda para enfrentar a los ingleses.

Miguel Ángel Borja y Abel Aguilar, quienes presentan algunas molestias físicas, también hicieron parte de la delegación que José Pékerman llevó a la capital rusa.

“Hemos practicado penales”: Jesse Lingard, jugador de Inglaterra

El centrocampista inglés Jesse Lingard,hay que "derrotar a los mejores", sin importar el camino que deparen los cruces, al ser preguntado

por si Inglaterra va por el recorrido más sencillo en Rusia 2018.

"Tenemos que jugar, si quieres ser el mejor de equipo del mundo tienes que derrotar a los mejores, no importa mucho escoger un camino u otro", aseguró Lingard en la conferencia de prensa en su concentración en Repino (Rusia) tras el entrenamiento de esta mañana, realizado a puerta cerrada.

El centrocampista del Manchester United dijo que los jugadores respetan la decisión del seleccionador Gareth Southgate de reservar futbolistas en el partido contra Bélgica, en el cayeron por 0-1, lo que les llevó a la parte del cuadro en la que evitan a Brasil, Francia o Uruguay hasta una hipotética final.

"(Southgate) no nos ha dicho el once inicial, no lo sabemos. Hemos hecho un trabajo táctico importante para preparar el partido", aseguró Lingard, que destacó el "gran equipo en lo táctico y lo físico" que es Colombia y a su delantero Radamel Falcao como "un gran finalizador".

El jugador confirmó que los 'Tres Leones' han practicado los lanzamientos desde el punto de penalti en caso de que fueran necesarios para decidir la eliminatoria.